Recientemente, el cantante Anuel AA generó controversia al publicar una foto de su hija fruto de su relación con su expareja Yailin 'La más viral'.



La situación se intensificó cuando Tekashi 6ix9ine, rapero estadounidense, defendió a la madre de la niña y arremetió contra Anuel llamándolo "rata" en las redes sociales.

Este enfrentamiento entre Anuel AA y Tekashi ha generado un gran revuelo en el ámbito musical y ha captado la atención de los fanáticos y seguidores de ambos artistas.

(Siga leyendo: Yailin cumplió 21 años en el hospital y con lujosos regalos de Tekashi).

En las redes sociales la discusión giró en torno a su hija Cattleya, la cual tuvo con la rapera dominicana. Al parecer subió una foto en la que se ve el rostro sin el consentimiento de la madre. Ante este acto, Tekashi respondió en los comentarios.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, dijo el norteamericano.

(Lea también: ¿Nueva novia? Anuel publicó una foto comprometedora junto a una misteriosa mujer).

Agregó que “para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”.



Estos dos artistas colaboraron juntos en el éxito 'BEBE', que fue la primera canción de Tekashi en español en la que hablan sobre una mujer que le está siendo infiel a su pareja.



Aunque hoy en día estén enemistados, según 'Genius', antes de su lanzamiento el 31 de agosto de 2018, Anuel había comentado en una publicación de Instagram que había logrado trabajar con su rapero favorito, y días después en un IG Live reveló que este era Tekashi69.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

