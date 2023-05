Anuel AA, el famoso cantante de música urbana, ha estado en tendencia desde hace varios meses por toda la polémica que ha surgido en sus conciertos con relación a su ex pareja Karol G.



Pero en esta ocasión, el artista está recorriendo el mundo de las redes sociales por haber perdido el control de su moto en un escenario, la cual cayó demasiado cerca de la audiencia, que por suerte no pasó a mayores.

Anuel AA se encontraba de gira internacional en donde hizo varias referencias a los cantantes Karol G y Feid por su supuesto romance. Foto: Instagram @anuel y @feid

(Tenemos pata usted: Anuel le pide perdón a Karol G durante un concierto: 'Perdónalo bebecita').

Afortunadamente, el hecho no terminó en una tragedia y no se ha reportado ningún herido.



Su idea era hacer una entrada exitosa y triunfal para cautivar a sus fans, sin embargo, no pudo controlar el vehículo cayendo cerca de las primeras filas del público porque el transporte de dos ruedas frenó con las luces y bocinas que estaban cerca del escenario.



El cantante después de un momento siguió su espectáculo sin dar mayor importancia al hecho tenebroso, pues para desgracia del intérprete hay un video en el que se escuchan claramente gritos de sus fanáticos por lo que estaban presenciando, ya que fue un hecho que pudo haber herido o dejado sin vida a muchas personas.

(Siga leyendo: ¿Karol G le mandó una respuesta indirecta a Anuel en Instagram?).

▶️ MALIÓ SAL | 😱



🏍️ Anuel perdió el control de una moto durante un concierto en Nuevo York y casi ocurre una tragedia.



💥 El cantante puso punto final a su gira con esta polémica.pic.twitter.com/cuvOpbJK7o — DELPY 📱🎬 (@delpynews) May 31, 2023

Anuel entró a su concierto con una moto y casi se le cae encima al público.😯‼️ pic.twitter.com/201lDXSOdJ — Trap World Official ™ (@TrapWorldOffic1) May 30, 2023

Hasta ahora, Anuel AA no se ha pronunciado sobre el incidente con su motocicleta en sus redes sociales, tal vez porque no quiere agrandar más tal problemática.



Lo que sí ha hecho el famoso cantante es celebrar el fin de su gira internacional, que cerró hace unas horas interpretando sus canciones en el Madison Square Garden de Nueva York, que por suerte la finalizó con broche de oro y no con una tragedia.

(Tenemos para usted: Anuel AA dice, enojado, que Karol G lo bloqueó por los celos de Feid).

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

