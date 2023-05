Anuel AA se encuentra por estos días realizando una gira por Estados Unidos denominada ‘The Legends never Die’, una referencia a su más reciente álbum, ‘Las leyendas nunca mueren 2″. En medio de sus presentaciones ha llamado la atención del público las referencias que ha hecho sobre la artista colombiana Karol G.



En el concierto que el puertorriqueño realizo en Miami, cuando el reggaetonero se quitó la camiseta sus seguidores registraron no solo la figura del artista, sino también el rastro que aún queda del tatuaje que este se hizo en la espalda en honor a Karol G, cuando ambos eran novios.



Y es que, antes de que confirmaran su ruptura en abril de 2021, los dos cantantes mantuvieron una relación durante tres años. Tiempo en el que Anuel AA se tatuó una fotografía de ambos.



Luego de la separación, y al iniciar Anuel una relación con la cantante Yailin La Más Viral, con quien tuvo una hija, se había mencionado que el puertorriqueño había decidido borrar el tatuaje, cuando se conocieron videos a través de las redes sociales en los que aparecía realizándose retoques para cubrir la imagen en la que Karol G y el aparecían sacando la lengua y casi besándose.

Sus seguidores ya habían barajado la posibilidad de que el tatuaje en cuestión todavía existía después de que el boricua afirmara en su canción Mcgregor "Ya yo ni estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrao”. Ahora lo han confirmado al ver que en su espalda todavía queda algo del rostro de la interprete de 'Tusa'.

Durante este concierto Anuel también aprovechó para lanzar otras indirectas a la colombiana. Hizo un llamado a las 'bebecitas' y a las 'bichotas' presentes, ambos sobrenombres con los que se suele relacionar a Karol G.

Anuel y Yailin. Foto: Instagram: @anuel

También, al interpretar la canción 'Secreto', con la que en su momento dieron a conocer que mantenían una relación amorosa manifestó "Que se escuche hasta Colombia", emocionando a los fanáticos. Sin embargo, a través de las redes sociales, hay quienes plantean que puede tratarse de una jugada de mercadeo por parte del puertorriqueño, aprovechando la imagen de la 'Bichota', quien mantendría ahora una relación con el cantante paisa Feid.



