El cantante puertorriqueño y la dominicana se casaron hace unas semanas en una ceremonia civil. La pareja se había comprometido desde el pasado mes de enero.



Desde el inicio de su relación ambos han mostrado detalles de su vida privada en redes sociales. Esta vez para el cumpleaños de Yailin, la joven presumió en su cuenta de Instagram los obsequios de su esposo.



(Le recomendamos: Greeicy Rendón publicó un emotivo video lactando a su hijo).

Para celebrar sus 20 años, Anuel empezó los festejos llevándola a un paseo en yate por Ibiza, que compartieron con sus seguidores. Los dos disfrutaron una copa de champaña mientras gozaban de la vista.



“Gracias mi Dios por otro año más de vida y feliz con mi persona favorita” escribió Yailin en la publicación del recorrido.



La celebración no se quedó allí y el reggaetonero también le obsequió a su esposa un set de cuatro joyas. Yailin subió videos a sus historias del momento en el que abrió cada una de las cajas. Adentro encontró un collar, un reloj plateado, un aro de cristales y una pulsera con las mismas piedras.



Anuel quiso regalarle también una fiesta de cumpleaños para festejar con sus amigos. En medio de globos, peluches y corazones realizaron una cena en un salón privado. En las imágenes que se difundieron en redes sociales se pueden ver fotos de la pareja proyectadas en las paredes y el techo del lugar.



Por último el cantante le regaló un perro evaluado en once mil dolares, unos 44 millones de pesos colombianos.



“Ven acá, ven, miren el demonio, miren, ese, pero, Emma (Emmanuel) me lo compró, miren, once mil dólares por ese perro, mira, y un tremendo, once mil dólares, por ese perrito, mirá” mostró la influenciadora.



(Le recomendamos: Shakira: ¿Piqué le fue infiel desde su primer año de relación?).

Así ha sido el soñado cumpleaños de Yailin La Más Viral pic.twitter.com/NxOvlTZUrC — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 4, 2022

El cambio físico de Anuel

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la pérdida de peso del cantante. El artista puertorriqueño se ha visto más delgado, lo que ha alertado a sus seguidores.



En redes sociales especularon que se debía a problemas de drogas o alcohol. Los más atrevidos incluso aseguraron que era por culpa de las noches de pasión compartidas con su esposa.



Finalmente Anuel dejó atrás todas estas teorías y explicó en una entrevista para el medio dominicano ‘Alofoke Radio’, que desde hace dos años viene realizando una estricta dieta, de la que apenas ahora se están viendo los resultados.



Además el reggaetonero explicó que su afición a las artes marciales lo obligan a mantenerse en un buen estado de salud y a realizar actividad física constantemente.

Más noticias

Músico fue contratado para tocar en el matrimonio de su exesposa

Fue a cortarse el pelo y la estilista le salvó la vida tras detectar mancha

Shakira: ¿Piqué le fue infiel desde su primer año de relación?

Camilo Sesto de ‘Yo me llamo’ sufrió fuerte caída de una tarima en reinado

Sandra Barrios, ex de Jessi Uribe, publica fotos con su nuevo amor

Tendencias EL TIEMPO