Sigue la polémica en la vida amorosa del cantante puertorriqueño Anuel AA. Si bien las especulaciones de un posible divorcio con su actual esposa Yailin, ‘La más viral’, no han sido confirmados, todo parece indicar que ya tiene un nuevo amor de origen colombiano, pues el cantante ya ha sido visto con esta mujer en algunas ocasiones.



Sin embargo, lo que presuntamente parecía ser un amor floreciente y fructífero, ya muestra sus primeros avisos de estar a punto de derrumbarse. Y es que Shaarza Moriel, quien presuntamente sería la nueva pareja sentimental del intérprete de ‘Reloj’, publicó una serie de conversaciones en su perfil de Instagram que demostrarían que el romance duró poco.

Ante sus más de 280 mil seguidores, la gamer y modelo muestra como el artista le ruega para que le responda sus mensajes. En las imágenes se ven varias llamadas de video y telefónicas a través de la plataforma, junto con mensajes con un tono de incertidumbre.



“¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas? Estoy grabando, te quiero ver. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no contestas? No hice nada, eso te lo puedo jurar”, fueron algunos de los textos que envió el cantante.



“Desde ayer en el estudio y desde ayer te llamo por todos lados y nada. Sólo dime qué hice y ya, Sharon. No te entiendo, ¿qué hice?”, agregó.



Así mismo, Sharon, nombre con el que la llama el boricua, mostró las historias de Anuel AA para aclarar que la conversación es reciente y que efectivamente se trata de la celebridad.



Luego, ella publicó una historia en su cuenta que refleja su inconformidad: "Saben qué, yo solo quiero estar tranquila”.



Hay que aclarar que Anuel AA luego de su separación sentimental con Karol G solo fue visto públicamente manteniendo un vínculo amoroso con quien es hoy, ante la opinión pública, su esposa: Yailin, ‘La más viral’.



Aun así, internautas especulan que ya no están juntos y todo puede deberse a una infidelidad con Shaarza Moriel. De igual forma, esto está bajo el marco de la especulación y es cuestión de esperar a que las partes confirmen o desmientan lo que está circulando en las redes sociales.



