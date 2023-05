En los últimos días, J Balvin ha recibido varias críticas de sus seguidores por aparecer al final del video musical de la tiradera de Anuel para Karol G llamada ‘Mejor Que Yo’. Aunque, el paisa no canta en ningún pedazo de la canción y solo aparece para anunciar una posible colaboración entre ellos, le han llovido comentarios malos en sus redes sociales.

Esta canción del boricua ha sido bastante criticada, pues varias personas han cuestionado su letra explicita y el tono con el que se refiere a la nueva pareja sentimental de la ‘Bichota’, que según los rumores podría ser ‘Feid’.



Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención de los fanáticos del género urbano es que al final del videoclip aparece J Balvin junto al boricua para anunciar que la siguiente canción de Anuel AA va a tener la compañía del paisa.



Esto causó un gran descontento en sus seguidores, pues esta es una de las primeras canciones que va a lanzar para regresar a la música, luego de seis meses de ausencia. Varios aseguran que esto ha sido una estrategia “desleal” del paisa, pues él es un gran amigo de Karol G.

Anuel AA defiende a J Balvin

Anuel aseguró que J Balvin no sabía que iba a hablar en su canción. Foto: Instagram @anuel

Debido a la gran cantidad de comentarios que ha recibido J Balvin, Anuel decidió utilizar sus historias de Instagram para explicar que fue lo que verdaderamente ocurrió.



“Óiganme pues… José Balvin, el brother no sabía que yo iba taguear a karol, ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el vídeo conmigo y escucho la canción. Ustedes saben cómo es Balvin de serio con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia. Él no sabía”, escribió en sus historias.



Asimismo, agregó: “es que ni yo sabía que yo iba a taguear a la reina hasta que llego el

momento de escribir el caption, que me salió del corazón jaja”.



Por el momento, el paisa no ha dicho nada sobre este comentario de Anuel. La publicación del boricua ha sido publicada en varias páginas de entretenimiento y ahí varios internautas han tenido la oportunidad de dar a conocer su opinión sobre este tema.



“Y cuál es el problema, peor es que saliera con el sal-pique”; “Le salió del corazón, jajajaaj”; “Mi reina jajajaja está loco ese men”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

