Hace algunos meses, se conoció que la modelo colombiana Melissa Valencilla se comunicó con el cantante reguetonero Anuel, para contarle que supuestamente esperaba una hija de él. Frente a esto, el cantante puertoriqueño le habría exigido a la mujer una serie de peticiones por medio de sus abogados, para que de esta manera pudiera asumir el rol de padre.



Melissa se pronunció en una entrevista realizada por ‘Telemundo’, en la cual habló sobre todo lo que ha venido pasando con Anuel.

Inicialmente contó que desde el primer momento que se comunicó con el artista, le dijo que nunca le iba a fallar y que se iba a hacer cargo de su hija. Según Melissa, le creyó y acordaron reunirse en Houston, donde esta mujer reside.

Sin embargo, pasaron los días y Anuel nunca viajó a Houston. “Me dijo que cuando se enteró sobre el embarazo, viajaría a Houston para poder hablar. Pero pasaron los días y eso nunca pasó, porque nunca vino”, aseguró la mujer en medio de la entrevista.

De igual manera, esta mujer habló sobre el momento en que Anuel le pidió a su padre que se hiciera cargo de las dos pruebas de embarazo: “Lo más increíble de todo es que don José, el padre de Anuel, me dijo que él quería que la prueba de ADN se realiza con su mismo abuelo y no con él. Después yo le respondí: ‘Perdón, don José, pero el que me hizo la hija fue él y no usted’”, afirmó Melissa.

No suficiente con eso, la mujer aseguró para la entrevista que el puertoriqueño sí la estaba ayudando con la manutención de la niña, quien salió positiva de la prueba que se realizó con su abuelo. Lo que la molestó fue que hace un mes recibió una llamada de los abogados de Anuel y le dijeron lo siguiente: “Anuel quiere que firmes un contrato de confidencialidad, para que te siga pasando la manutención de la niña, pero él no quiere que hables más con los medios, ni tampoco de la prueba que se hizo con el abuelo”.

Sobre todo, la exigencia que más la sorprendió fue cuando los abogados de Anuel le exigieron que debía cambiar el apellido de la niña, para seguir mandando la manutención.



Situación en la cual la modelo se mostró inconforme. “Yo estaba dispuesta a no volver hablar con los medios, pero cuando me dijeron que quería que la niña no tuviera el apellido, no estuve de acuerdo”, afirmó para 'Telemundo' Valencilla.



Por último, Melissa Valencilla confesó que el acuerdo que le estaban exigiendo era por tres años y que, después del tiempo cumplido, debía firmar otro.

