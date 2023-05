El cantante Anuel AA en los últimos días no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación, pues constantemente en sus conciertos hace referencia a Karol G y a Feid, quien se rumora es su nueva pareja.

Recientemente, el boricua lanzó su última canción llamada ‘Mejor que yo’. En diferentes entrevistas ha comentado que la escribió pensando en la intérprete de ‘Mañana será bonito’. Incluso en su perfil de Instagram comentó: “#MejorQueYo Te la dedico bebe @Karolg”.



En este sencillo, el cantante urbano da a entender que quiere volver con Karol G y que no soporta que ella esté en una nueva relación. Por esta razón, varios usuarios de las redes sociales le han pedido al boricua que olvide a la paisa y que la deje hacer una nueva vida sin él.



(Lea también: Anuel AA dice, enojado, que Karol G lo bloqueó por los celos de Feid).



Asimismo, estos comportamientos de Anuel al parecer no le han gustado a ‘La Bichota’, aunque no ha dado declaraciones públicas de lo que está sucediendo, si borró todas las fotos que tenía con él en su Instagram.

Ahora bien, en sus últimas presentaciones, Anuel no habló de la ‘Nena de Medellín’, sino de su exesposa y madre de su hija Cattleya, Yailin ‘La Más Viral’. Aunque en su discurso no hablo directamente de ella, se dio a entender que ella fue una “persona equivocada” en su vida.



“Yo una vez escuché una canción de Yankey que decía que ‘donde hubo fuego cenizas quedan’. Y a veces en donde tú todavía estás enamorado y tú tratas de llenar ese vacío con la persona equivocada. Y yo creo que eso es lo que está pasando”, comentó en su show.



(Le puede interesar: ¿Indirecta para Karol G? 'Ex' de Feid canta fuerte letra de 'Mi Exxx' de Anuel).



Este video ha generado todo tipo de reacciones en los internautas, quienes aseguran que el artista se refería a Yailin y a Karol G.



“No precisamente por Yailin, pero creo que queda para ambas partes. Él también quiso llenar ese vacío muy rápido y no se logró”; “No mijo… Donde hubo fuego ¡Todo se quemó!”; “Ya se está pasando”; “Ya eso se sabía nada nuevo”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

