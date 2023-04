Haciendo caso omiso a todas las críticas, los rumores y las teorías de los fanáticos, Anuel AA y Yailin ‘La Más viral’ se casaron en una ceremonia íntima a mediados de 2022.

A pocos meses de haber celebrado su boda, la pareja confirmó que venía en camino su primera hija, Cattleya. La llegada de una nueva integrante a la familia apuntaba a que el matrimonio iba ‘viento en popa’ hasta que, de repente, el intérprete de ‘Ella quiere beber’ sorprendió a sus seguidores con una noticia: se había separado de Yailin.

Aunque el cantante puertorriqueño no compartió las razones que llevaron a la ruptura, el anuncio bastó para que toda la atención se cerniera sobre él y su expareja. En especial porque, para el momento en que reveló su separación, su primogénita aún no había nacido.



“Estoy esperando a mi hija, estoy súper feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, expresó Anuel en su momento.

La pareja en la fiesta de revelación de sexo de su bebé. Foto: Instagram: @anuel / @yailinlamasviralreal

Mucho se especuló con respecto a la participación que tendría el cantante puertorriqueño en el parto y las actividades posteriores relacionadas con su hija. Sin embargo, hasta el momento, Anuel se ha mostrado como un padre presente, comprometido y orgulloso, pese a que no se encuentra en una relación con la madre de Cattleya.

Anuel reveló detalles de su relación con Yailin, tras separación



Es la madre de mi hija y somos una familia como quiera. Tenemos una buena relación FACEBOOK

TWITTER

En entrevista reciente para Billboard, Anuel se refirió a la relación que sostiene actualmente con Yailin ‘La Más Viral’. Aunque aclaró que en este momento no se encuentran juntos, mantienen una buena comunicación por Cattleya, quien fue fruto de su corto, pero intenso romance.



“Con ella (Yailin) pues, por cosas de la vida, ya no estamos juntos, como quiera tenemos comunicación, esa es la madre de mi hija y somos una familia como quiera. Tenemos una buena relación”, inició diciendo el intérprete de ‘Más rica que ayer’.

La presentadora le sugirió a Anuel que sus romances lo volvían un mejor artista. Ante este comentario, él se mostró escéptico y respondió: “No sé si mejor artista. No sé el propósito de Dios, pero sí hay un propósito, el amor es de Dios, eso lo dice la Biblia”.



En las oportunidades en las que Anuel ha dado declaraciones acerca de la cantante dominicana, se ha encargado de dejar en claro que, más que su expareja, Yailin es la madre de su hija, y por tanto merece respeto y apoyo.



“Esa niña trabaja con cojones, va a ser madre ahora. Luchadora, sola, desde pequeña, por su familia. Apóyenla, entiende lo que te digo. No estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija”, señaló el artista en una transmisión, una vez hizo pública su separación.

Recientemente, en el perfil de Instagram de Cattleya, fue publicada una fotografía en la que se logra observar a la bebé en los brazos de su padre, Anuel AA. La imagen despertó furor entre los seguidores y dejó al descubierto la faceta más tierna y vulnerable del cantante, quien recientemente reconoció que, además de la hija que tiene con Yailin, también es padre de Gianella Gazmey Vallencilla.



A través de un conmovedor mensaje de Instagram, la expareja de Karol G admitió tener una segunda hija, producto de un encuentro que tuvo con Melissa Valencilla.



"No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija", mencionó el cantante hace unas semanas.

