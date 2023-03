Casi un año y medio después de la polémica separación de Karol G y Anuel AA, se sigue vinculando a la pareja en el plano musical, pues luego de estrenarse ‘TQG’, sencillo de la antioqueña que tiene con Shakira, algunos de portales de chismes manifestaron que los versos iban notoriamente dirigidos contra el puertorriqueño.

Y es que el intérprete de ‘Reloj’ no ha dejado de bromear en sus redes sociales con los sencillos de la ‘Bichota’, pues en una de sus publicaciones en Instagram insinuó que su expareja consigue éxitos musicales globales cuando “le dedican canciones”.



Así mismo, en un post puso en la descripción la frase: “Los hombres no lloran, los hombres facturan”, con emojis de caras riendo y billetes, haciendo referencia a la icónico verso que utilizó Shakira en la sesión #53 que realizó con el productor argentino Bizarrap.



Internautas han manifestado que este tipo de comportamiento reflejan la intención de impulsar sus nuevos sencillos musicales con la coyuntura que generó la ruptura amorosa de la barranquillera con el ex futbolista Gerard Piqué y el éxito que tuvo ‘TQG’ estas últimas dos semanas.



Así las cosas, el cantante causó furor en las redes sociales al tomarse una fotografía en una valla publicitaria de Shakira, por lo que los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer para criticarlo.



“Se ve que necesitas nombrarla para tener un #5 global”, “Anuel es tendencia porque nombró a la bebecita y a Shakira porque ya rato que no pega un buen tema”, “Los hombres no lloran, los real hasta la muerte facturan”, dijeron algunos usuarios de internet.



