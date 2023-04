El famoso cantante de reguetón Anuel AA nuevamente provoca revuelo en las redes sociales, tras publicar una foto en la que se ven sus pies con un color de pedicura particular, por el que fue criticado.



Desde hace un tiempo el reguetonero no ha dejado de dar de que hablar,luego de la confirmación de su ruptura con la influencer y cantante, Yailin ‘la más viral’, el pasado mes de febrero, cuando se confirmaron los rumores de su separación.



La controvertida pareja se había casado en junio del 2022 en una ceremonia privada y sencilla, luego del anunció de su embarazo.

Sin embargo, parece que el amor no duró mucho, pues semanas antes del nacimiento de su hija Cattleya, Anuel confirmó a través de una historia en Instagram que él y la dominicana no iban más.



“Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste. Está embarazada y podemos estar bajo el mismo techo teniendo una familia, pero ya no estamos juntos”, confesó el artista.



Ante su prematuro rompimiento, muchos tenían la duda de si el puertorriqueño acompañaría a su exesposa en el parto de su primogénita. Para sorpresa de su seguidores, tanto el artista como la rapera de 'Chivirika' publicaron las fotografías del nacimiento de la bebé.

Las críticas de sus pies

Después de los sonados hechos anteriores, Anuel AA nuevamente es viral, pero esta vez por llevar un estilo particular en las uñas de sus pies.



Luego de postear' en su cuenta de Instragram un reel con a que publicita una marca de zapatillas deportivas, las críticas no se hicieron esperar y los internautas se pronunciaron frente al diseño de uñas del cantante.



En la publicación se pueden leer algunos juicios de los internautas como "Criticaba a los hombres por pintarse las uñas y ahora se las pinta él en los pies, ay no" , "Tiene onicomicosis", "Este hombre no inspira nada".



No obstante, también hubo comentarios positivos que apoyaron y felicitaron el aspecto de sus pies: “Me encanta que se rompan estereotipos y que el pintarse las uñas no sea exclusivo de las mujeres”, “Estaba aburrido y se pintó las uñas de negro”, “Envidiosos, qué dolor por el éxito ajeno”, “Son sus uñas y puede hacer con ellas lo que le da la gana”.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

