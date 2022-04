Este año se viene la última gira del reguetonero, Daddy Yankee, quien se despide de las tarimas y los estudios musicales después de 32 años de una muy exitosa carrera. Es probablemente el nombre más reconocido del reguetón.



Ahora que se retira del entretenimiento, muchos se preguntan quién logrará convertirse en el próximo nombre emblemático del movimiento. Con la popularización del reguetón en el mundo, hasta convertirse en uno de los géneros más escuchados, hay muchos nombres que destacan en la industria y que son reconocidos a nivel mundial.

Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Rauw Alejandro o Sech: hoy en día cualquiera sabe quiénes son con solo escuchar su voz.



Justo debido al anuncio del retiro de Daddy Yankee de los escenarios, han resurgido un par de videos en los que el puertorriqueño Anuel AA expresaba que él sería el siguiente en ser el más grande de la industria.



“Yo soy el único que está haciendo dinero sin sonar en la radio. Pa’ cuando Daddy Yankee se retire, el que se sentará en el trono soy yo”, dijo Anuel en una entrevista de 2016.



Además, este comentario no fue el primero que hizo señalando que sería el próximo rey de la música urbana. En un video en redes sociales aparece Anuel tocando un piano y dice: “el mejor de la vieja es Yankee, y el mejor de la nueva soy yo”.



Sin embargo, muchos cuestionan que el ex novio de Karol G tenga lo necesario para convertirse en el siguiente ícono del reguetón.



Para un género que ha dado nombres tan grandes como Zion & Lennox, Wisin y Yandel, y el actual artista más escuchado de Spotify, Bad Bunny, parece que declarar un nuevo rey, si es que se puede, no será nada fácil.

