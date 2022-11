¡Se acabaron los rumores! Por fin, Anuel AA y Yailin la Más Viral confirmaron que serán padres por medio de un video de Instagram el pasado lunes 21 de noviembre. En él, la feliz pareja se ve celebrando el anuncio ante familiares y amigos, quienes festejaron con ellos la noticia.

Desde el inicio de la relación, los cantantes se han visto envueltos en diferentes polémicas, especialmente por la previa ruptura de Anuel con Karol G. Aun así, juntos siguieron adelante y ahora están esperando su primer hijo.



El cantante de música urbana fue quien primero confirmó la noticia. Con un video que decía “Voy a ser papá”, el puertorriqueño se mostraba feliz tocando la barriga de su pareja, quien, gracias a su ceñido vestido, dejaba ver su embarazo.

“Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero”, complementó.



Esto confirmó no sólo la llegada de un primogénito, sino también desmintió los rumores que decían que habían terminado debido a que desde hace un tiempo se les veía distanciados y no habían aparecido juntos en redes sociales o en eventos.



Incluso algunos cibernautas llegaron al punto de afirmar que el intérprete de ‘La Jeepeta’ estaba saliendo con la modelo colombiana Sahaarza Moriel, pues juntos habían compartido algunos contenidos en Instagram.

Otros llegaron a especular que se habían divorciado. Cabe recordar que los intérpretes se casaron por lo civil en una pequeña ceremonia, en Santo Domingo, República Dominicana, el pasado mes de junio.



Sin embargo, después de estas publicaciones se podría decir que los artistas están más unidos que nunca.

¡Es una niña!

Por su parte, la cantante dominicana publicó un video revelando el sexo del bebé. En él, se ve como ella y Anuel sostienen dos tubos de cartón llenos de confeti, los cuales al dispararlos sueltan papeles rosados y blancos.



De fondo se escucha como alguien anuncia que sería una niña, mientras que la feliz pareja se abraza.



“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita Te amo @anuel”, escribió en sus redes.

