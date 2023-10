¿Anuel AA pedirá la custodia total de su hija Cattleya con Yailin 'la más viral?

En las redes sociales se rumora que Anuel AA podría solicitar la custodia de su hija Cattleya, quien nació a principios de marzo, después del anuncio oficial de su separación con la madre, la también cantante, Yailin 'la más viral'.



Las posibles especulaciones surgieron luego del reciente escándalo que protagonizó Tekashi, la actual pareja de la dominicana, acusado de agredir a dos colaboradores de 'Diamond la mafia', productor musical de la misma.

El pasado 15 de octubre, el rapero estadounidense fue capturado por las autoridades de República Dominicana, tras las denuncias presentadas en su contra sobre el ataque opresivo que este le propinó a dos trabajadores del estudio musical del músico.



(Le puede interesar: Anuel y Yailin se habrían separado por infidelidad y violencia doméstica).



Los afectados tuvieron heridas profundas a lo largo de su rostro, las cuales fueron ocasionadas por el artista y tres hombres más que lo acompañaban. Así lo confirmó el productor en un 'live' de Instagram, donde mostró las laceraciones que sufrieron los miembros de su equipo de trabajo en la cara.



Al parecer, la desenfrenada reacción del Tekashi se debió a un ataque de celos hacia la cantante con 'Diamond la Mafia', quien se encontraba preparando una canción con la misma, en compañía de su compañera de vida minutos antes del ataque.



"69 se tiró aquí al estudio mío celándome con Yailin, yo con mi esposa aquí y partió a todos mis productores. Y yo acababa de salir hacía cinco minutos", afirmó el industrial.

#Tekashi69 es acusado de agredir a #Yailin y a sus productores musicales 😱 pic.twitter.com/a3gHDMIFrf — Rechismes (@rechismes) October 14, 2023

Después de publicar lo sucedido el productor afirmó durante una entrevista para el programa de farándula 'El Gordo y la Flaca', que consideraba que Yailin también era una víctima más de los celos del controvertido estadounidense.



A pesar de que ella no estuvo en el momento de la agresión, minutos después y en medio de una llamada, el músico escuchó como este supuestamente le quitaba el celular a la artista, mientras ella lloraba.



(Siga leyendo: Abogados de rapero Tekashi piden habeas corpus por supuesta irregularidad en su arresto).



"Él le quitaba el teléfono de la cara y ella se escuchaba llorando, mientras él le decía: 'Ya, ya, para de llorar', yo sé que él la agredió, porque ahora mismo ella viene siendo una víctima también. Yo no me puedo quedar callado, lo siento mucho, Yailin", expresó en dominicano el pasado 16 de octubre, en el programa.

Ante la polémica declaración, la mujer habló a través de sus historías sobre el tema, desmintiendo las afirmaciones del 'Diamond'. Allí argumentó que no había sufrido de ninguna agresión por parte de su pareja.



"Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbal, ni psicológicamente. Yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no son, como siempre", mencionó en la 'instastory'.

¿Anuel AA estaría pensando en solicitar la custodia de su hija?

Por lo acontecido anteriormente, algunos de los seguidores y detractores de la expareja han comentado que el bienestar de Cattleya podría estar en peligro si Tekashi sigue compartiendo con ella.



(Lea también: ¿Qué pasó con Anuel AA y su salud? Lleva una semana desaparecido de redes tras cirugía urgente).



"Condenas a la bebé con ese sujeto con el que estás, tantito amor para tu hija, deberían quitártela"; "Yailin corre peligro con Tekashi, su bebé y todos los que están cerca. Ella merece a alguien mejor"; "No entiendo porqué Anuel no se ha quedado con la niña"; "Anuel debería tratar de obtener la custodia de la 'baby'. La mamá de Yailin la cuida muy bien cuidada, pero Yailin pone en riesgo la seguridad de la niña con Tekashi", fueron algunas de las opiniones más destacadas en Instagram.



A pesar de los rumores, se desconoce si en realidad el puertorriqueño estaría pensando en solicitar la tutela total de la niña, pues este aún no se ha pronunciado sobre lo acontecido.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias