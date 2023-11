Anuel AA volvió a las redes y sorprendió con drástico cambio de look tras recuperación

El cantante reguetonero Emmanuel Gazmey Santiago, conocido popularmente como Anuel AA, se ha convertido en uno de los cantantes más polémicos de los últimos años, esto debido a sus escándalos en sus relaciones amorosas y declaraciones sobre la tenencia de algunos de sus hijos.

Actualmente, el boricua tiene 31 años de edad, tres hijos y sostiene una relación sentimental con la modelo venezolana Laury Saavedra.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño aseguró que había tenido que ser operado de urgencia, sin dar mayor detalles, y que su prioridad sería su proceso de recuperación.



"Me operaron de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas; fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", dijo Anuel AA en ese momento.

Sin embargo, en los últimos días sorprendió a sus fanáticos, pues reapareció estrenando look e indicando que está más fuerte que nunca para regresar a los escenarios.



En la publicación apareció con su hijo mayor y su actual pareja, celebrando el cumpleaños del pequeño y además se dejó ver en un lujoso auto deportivo. Pero eso no es todo, su radical cambio de look sorprendió a muchos, ya que se dejó crecer la barba y lo comparan con Maluma.

