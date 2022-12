El cantante puertorriqueño Anuel AA vivió un terrible susto con su esposa Yailin ‘la más viral’ cuando estaban aterrizando en su jet privado en México. Por esta razón el intérprete de ‘Sola’ tuvo que aplazar su concierto en Quito, Ecuador.

A través de sus historias de Instagram, la pareja comentó que una de las ventanas del avión en el que viajaban se había fracturado, por lo que tuvieron que aterrizar de emergencia en la ciudad de Monterrey.



“Fue una aterrizada fuerte, mi gente, miren que el cristal está roto, se nos rompió el cristal en el aterrizaje, pero Dios estuvo con nosotros, todo está muy bien gracias al piloto”, comentó el puertorriqueño en un video.



(Siga leyendo: Luisito Comunica fue estafado con entradas falsas para concierto de Daddy Yankee).



Por su parte, Yailin mostró su agradecimiento por que no fue nada grave y pudieron continuar con vida, “Gracias Papá Dios por darnos otra oportunidad”, indicó.

Facebook Twitter Linkedin

Anuel AA comentó que para él lo más importante son sus seguidores y prefería morirse a fallarles. Foto: Instagram @anuel

El artista puertorriqueño volvió a utilizar sus redes para revelar la lamentable noticia de que no alcanzaba a llegar a Ecuador, ya que debido a lo sucedido y por su seguridad tenía que esperar a que su avión fuera arreglado.



“Lamentablemente para mis fanáticos y para mí el avión que puso nuestras vidas en riesgo que casi nos morimos no han podido supuestamente arreglarlo a tiempo ni conseguir otra opción de avión para poder irme de México y llegar a Ecuador a tiempo para el concierto por tal cab*** mie*** injusta razón no voy a poder llegar a Quito Ecuador”, escribió.



(Siga leyendo: Así luce hoy en día el niño del comercial de Frutiño; ahora forma parte de Morat).



Asimismo, manifestó que para él lo más importante son sus seguidores y prefería morirse a fallarles.



“Traten de tener paciencia igual que yo por favor yo prefiero morirme que no llegar a un concierto mío no está en mi control, pero sí les prometo que vamos a prenderla en fuego juntos en familia los amo con mi vida perdóname por algo que yo no fui el que lo hice pero yo como hombre y bandido que soy siempre voy a dar la cara y no voy a dejar a los fanáticos ciegos en el aire nunca, ni no sintiéndose valorados”, contó.



Por último, el cantante reiteró que este inconveniente no fue culpa de él y de su equipo y que no sabe por qué le pasó esto en un punto tan bueno de su carrera. La nueva fecha del concierto fue el 6 de diciembre y se presentó junto con otros artistas como Fanny Lu en el parque bicentenario en Quito.

Más noticias

Conozca a Kat Callaghan, la mujer que hace la voz de TikTok

Jenn Muriel: decoración de Navidad generó terror entre sus seguidores

'Gracias a Dios estamos vivos': el mensaje de Anuel tras sufrir accidente aéreo

El excursionista que estuvo sepultado durante siete años en el Nevado del Tolima

TENDENCIAS EL TIEMPO