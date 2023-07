En el mundo de las redes sociales se puede saber todo al instante, pues en ocasiones los usuarios cuentan o dejan ver sin temor al qué dirán todo lo que acontece en su vida.



Gracias a estos medios se pudo ver una reciente noticia que ha dejado impresionado a más de un fan del cantante puertorriqueño Anuel AA, ya que todo parece indicar que tiene una nueva relación.

Facebook Twitter Linkedin

El interprete de un sin fin de canciones ha mostrado sus relaciones abiertamente en las redes sociales. Foto: Instagram @anuel

(Tenemos para usted: ‘Yailin, La Más Viral’ se quitó la faja y mostró los resultados de su cirugía).

El nombre de su nueva pareja es Laury Saavedra y ya se les ha podido ver muy felices dándose muestras de cariño por varios lugares en donde concurren una gran cantidad de personas.



Por medio de las historias de la red social de Instagram se pudo ver al intérprete en Disney World rodeado de su familia, su hijo mayor y por supuesto su nueva pareja.



Así pues, Anuel sin ningún miedo al qué dirán, ya presume y celebra una nueva relación después de tener varios percances con sus exnovias, como lo son la cantante colombiana Karol G y con la que más polémicas se ha generado, por presunto maltrato, Yailin ‘La más viral’.

(Siga leyendo: Anuel AA ratificó que escribió ‘Mejor que yo’ pensando en Karol G ).

Obviamente, Laury Saavedra también presume de su relación con el cantante por medio de sus redes. Al día de hoy se puede ver que ya tiene ocho publicaciones en las que sale dándose muestras de amor con el artista.



Y no solo eso, sino que también en las descripciones de las fotografías manifiesta que ya ama a su pareja y que no quiere estar con nadie más que no sea con Anuel.



“Eres la única persona que quiero a mi lado por siempre, Enma”, “Eres mi felicidad”, “Te amo Enma”, son algunas de las descripciones de sus fotografías junto a la figura del trap en español.

(Le puede interesar:Anuel le pide perdón a Karol G durante un concierto: 'Perdónalo bebecita').

Karol G: Así ha sido la exitosa carrera de 'La Bichota'

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Anuel AA dice, enojado, que Karol G lo bloqueó por los celos de Feid

¿Indirecta para Karol G? 'Ex' de Feid canta fuerte letra de 'Mi Exxx' de Anuel

‘Él no sabía’: Anuel defiende a J Balvin por aparecer en canción dedicada a Karol G