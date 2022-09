Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ se casaron en junio de este año, sin embargo, el amor parece haber durado muy poco, pues los rumores de que la pareja había terminado su relación amorosa empezaron a rondar desde hace un par de semanas.



(Tal vez sea de su interés: Anuel y Yailin ya no se siguen en Instagram: ¿divorcio?).

De acuerdo con algunos medios de comunicación, Yailin ha encontrado mensajes comprometedores con otra mujer, se rumora que se trata de otra influenciadora, sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni desmentida por los directos implicados.



A esta información se le suma que hace pocos días una Tiktoker asegura que el papá de su hija es Anuel AA.



Además, el pasado 31 de agosto cerró sus redes sociales, según se ha difundido, la 'influencer' debía quedar embarazada en cierto periodo de tiempo, luego de haber contraído nupcias con el reguetonero. Esto no pasó y por eso se han levantado los rumores sobre su separación; no obstante, los artistas se han mostrado muy unidos en redes sociales y haciéndole frente a las críticas.



Pero así como desapareció del espectro mediático sin decir una palabra al respecto, volvió a aparecer para mostrar el increíble cambio estético que se realizó en su rostro.



Todo lo anterior y algunas indirectas por parte de Yailin, confirmarían que los famosos ya no se encuentran juntos.



(También puede ser de su interés: Yailin, novia de Anuel, reapareció en redes con nuevo retoque estético).



Los rumores de la separación se acrecentaron luego de que una cuenta de Instagram publicara un video en el que supuestamente se ve a Anuel caminando de la mano con una mujer. En la imágenes se alcanza a ver un par de sombras caminando en una playa, la pareja se da un beso.

Más noticias