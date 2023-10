'Todo pasa por una razón': mensaje de la novia de Anuel AA tras cirugía de emergencia

El pasado 9 de octubre el cantante puertorriqueño Anuel AA subió a sus redes sociales una fotografía que preocupó a sus seguidores, en ella se le ve en una camilla de un hospital conectado a oxígeno y suero.



"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", escribió Anuel AA.



(Además: Anuel AA fue operado de urgencias: 'Fue cuestión de vida o muerte'; esto se sabe).

En la publicación también dice que debido a su delicado estado de salud, tomó la decisión de posponer la fecha de lanzamiento de su próximo álbum 'RompeCorazones', el cual estaba programado para ser lanzado en dos semanas.



El cantante agradeció a sus seguidores por el apoyo en el lanzamiento de su nuevo álbum y pidió a todos que lo mantuvieran en sus oraciones, también agradeció al personal médico que "le salvó la vida".





(Además:

Aunque el artista no dio más información sobre lo ocurrido, su novia, Laury Saavedra publicó un nuevo parte de salud.



"Gracias por todas oraciones de todos, todo va a estar bien en el nombre del Señor, todo pasa por una razón. Hoy Emma está un poco mejor, está en recuperación, gracias por preocuparse, somos una sola familia", describió.





Hasta el momento, se desconoce la causa exacta por la que Anuel AA fue operado de emergencia, aunque muchos especulan que se pudo tratar de una apendicitis.

Más noticias: