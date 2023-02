Estos han sido días movidos para la vida del cantante Anuel AA, luego de confirmar su separación con Yailin la más viral, tedría que enfrentarse a una investigación de las autoridades luego de una denuncia realizada por una de sus exparejas.



De acuerdo con Telemundo, Astrid Cuevas, quien es la madre de su hijo mayor, presentó una denuncia el pasado 10 de febrero luego de que asegurara que habìa recibido una llamada en la que sintió temor por su vida.

El mismo medio indicó que la oficina de prensa del Cuartel General en Hato Rey dijo que Anuel amenazó de muerte a Astrid Cuevas vía telefónica.



Respecto a la discusión, al parecer se originó por una publicación en redes sociales y la llamada del cantante se presentó luego de que no estuviera de acuerdo con ella, según lo señaló el diario ‘El Vocero de Puerto Rico’.



En la investigación está incluída la División de Violencia Doméstica, que es la encargada de determinar si proceden cargos criminales en contra del cantante.



Puede leer: 'Gracias a Dios estamos vivos': el mensaje de Anuel tras sufrir accidente aéreo



Hasta ahora, Emanuel Gazmey Santiago (nombre de pila del cantante) no se ha pronunciado al respecto.



Cabe recordar que, de ser confirmado, este no sería el primer pléito legal del cantante debido a que el 3 de abril de 2016 fue detenido al salir de un bar en Puerto Rico y fue acusado de portación ilegal de arma de fuego.



En total, se le incautaron tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones, de acuerdo a Univisión.Su sentencia fue de 30 meses en prición pero fue liberado luego de 10 meses en la cárcel.

También puede leer: