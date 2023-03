Anuel AA acaba de estrenar su nueva canción, 'Más rica que ayer', y el impacto se concentra en el tramo final del vídeo, donde el cantante aprovecha para comentar la letra de 'TQG', de Karol G y Shakira, que presuntamente esta dedicada a sus exparejas.



En el vídeo, que se encuentra disponible en YouTube, los artistas colaboradores Mambo Kingz y Dj Luian lo rodean y le preguntan entre risas por las noticias que han salido y se refieren al puertorriqueño como "el Chayanne de 2023".



Frente a esto, Anuel contesta que: “soy un símbolo sexual a estas alturas ya”. Del mismo modo, le dice a sus colegas sobre sus exparejas: “Se van globales cuando me dedican canciones, ya van por dos”.



Entre bromas, el cantante asegura que todo se debe a "la perla", un piercing que se colocó hace un tiempo en su parte íntima.



Otro aspecto llamativo del vídeo reposa en la aparición del cantante colombiano Maluma, luego de que Dj Luian bromeara sobre la popular frase “flow real G o flow Maluma”, a lo que el antioqueño sale de una camioneta y responde: "Qué pasó cabrones".

Frases del nuevo sencillo de Karol G y Shakira

TQG se ha posicionado en el top de las canciones más escuchadas de las plataformas musicales, e incluso, en YouTube ha acumulado más de 126 millones de reproducciones en 7 días.



"Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia)

Lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa' la historia' (Papi)" dice Karol G en la canción. También, soltó: "¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'? ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito".

