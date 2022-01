El cantante de música urbana Anuel AA ha dado bastante de qué hablar en los últimos días por las excentricidades que ha adquirido en joyería y por su nueva relación con la también intérprete Yailin, a quien le entregó un anillo de compromiso.

El puertorriqueño y la dominicana sorprendieron a varios fanáticos del género tras confirmar su relación hace pocos días, pues muchos creían que el cantante aún seguía interesado en su expareja Karol G, de quien se separó a inicios de 2021.



Al parecer, la ruptura entre Anuel y la paisa había sido complicada para ambos luego de tres años de relación, incluso muchos de los seguidores de esta pareja rumoraban que posiblemente podrían estar volviendo.



Sin embargo, con sus recientes publicaciones el cantante demostró que ya ha pasado la página y que ahora está muy enamorado de Yailin, tanto así que el pasado 26 de enero le entregó un costoso y lujoso anillo de compromiso, aunque no han confirmado nada acerca de una boda.

Una mujer comprometida ya. ¿Hay boda señores? FACEBOOK

TWITTER

“La vida es una. Nosotros la vivimos rápido… Hoy estamos aquí, mañana no está prometido”, escribió la joven en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, y en la que se ve a Anuel poniendo una sortija en su dedo anular.



“Una mujer comprometida ya. ¿Hay boda señores?”, añadió.



A su vez, Anuel afirmó que "a punta de bala tienen que abrir ese candado", refiriendose al anillo.



(Leer más: 'En la cuerda floja': concierto de Juanes podría cancelarse por demanda).

(Siga leyendo: Concierto Bad Bunny: usuarios reportan fallas en página de venta de boletas).



Este anillo se suma a los otros regalos costosos que le ha hecho el hombre a la dominicana, pues poco después de anunciar su noviazgo presumió el lujoso conjunto de joyas de unos 100 mil dólares que le obsequió.



Por su parte, Anuel no ha comentado nada acerca de tener planes para casarse, aunque un día antes de que se conociera la noticia del compromiso, el hombre publicó un video en el que anunciaba el estreno de una nueva canción de amor junto a su nueva pareja.



“Si tu me buscas yo estoy en el barrio”, escribió el puertorriqueño en el video, pues esta es una frase de la composición que hizo en compañía de Yailin y que podrá escucharse a partir del 14 de febrero.



Los fanáticos no tardaron en darse cuenta que esa fecha no es solamente la celebración del día del amor y la amistad en algunos países, sino que coincidencialmente también es el día del cumpleaños de Karol G, por lo que han hecho varias críticas.

Más noticias:

Encanto: 3 razones del éxito de la canción 'We don’t talk about Bruno'

La banda Oh' laville sueña con Dallas, Ciudad de México y con Tunja

Bad Bunny: boletas irían desde 50.000 hasta 22 millones de pesos

El desconectado de 'No se habla de Bruno'

Tendencias EL TIEMPO