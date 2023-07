En medio de un escándalo mediático, el reconocido cantante puertorriqueño Anuel AA ha respondido a las acusaciones de su ex pareja, Yailin, quien lo acusó de maltrato físico durante su embarazo.



La polémica se desató cuando ella publicó una serie de mensajes y fotografías explícitas en su cuenta de Instagram, revelando supuestas pruebas de los abusos que habría sufrido a manos del padre de su hija.

La expareja del cantante compartió esta información en sus historias de Instagram. Foto: Instagram @yailinlamasviralreal

En respuesta a estas graves acusaciones, Anuel AA no se quedó callado y decidió hacer frente a las mismas.



A través de sus redes sociales, el cantante defendió su posición y calificó a Yailin de 'mentirosa'. En un mensaje dirigido directamente a ella, Anuel AA instó a las personas a no dejarse engañar y afirmó que la verdad convence, no grita.

(Siga leyendo: En medio de denuncias de agresión en su contra, Anuel acusa a 6ix9ine de abuso sexual).

El intérprete de éxitos como 'BEBE' expresó su sorpresa ante las acusaciones, afirmando que jamás pensó que alguien pudiera caer tan bajo o insinuar semejante mentira y barbaridad.

Estas fueron las palabras de Anuel frente a la acusación de Yailin. Foto: Instagram @anuel

Además, Anuel AA reveló que Yailin lo amenazaba con autolesionarse para culparlo de las agresiones que supuestamente provenían de él, una situación que él desmintió rotundamente.

El cantante le dedicó más de una historia en Instagram a Yailin para defenderse. Foto: Instagram @anuel

(Lea también: Anuel publicó una foto de su hija y Tekashi 6ix9ine defendió a Yailin: 'eres una rata').

La polémica entre Anuel AA y Yailin se agravó cuando el también cantante y nuevo amigo de Yailin, Tekashi69, se involucró en el conflicto.



Aunque el rapero ya había mostrado su descontento con Anuel AA, criticó al cantante puertorriqueño por publicar una foto de Cattleya, la hija que comparten Anuel y Yailin, argumentando que Yailin no estaba preparada para ello.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

