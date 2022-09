Emanuel Gazmey Santiago, más conocido en el mundo del reguetón como Anuel AA, se ha convertido en los últimos meses en objeto de discusión en redes sociales y en algunos medios de comunicación por los rumores que han surgido alrededor de su vida amorosa, en especial, desde que se separó de Karol G y empezó una relación con Yailin ‘La más viral’, con quien se casó hace unos meses.



Así mismo, luego de haber sido acusado de redes de consumir estupefacientes por el cambio físico que ha tenido en el último semestre del año, el mismo cantante confesó que estaba sometiéndose a una estricta dieta para bajar de peso y, por ende, se veía más flaco.

En los últimos días ha vuelto a ser tendencia en las diferentes plataformas digitales por los supuestos en su contra que afirmaban que estaba en procesos de separación con su actual esposa y que se debía a que ya estaría saliendo con una modelo colombiana, la cual habría conocido en uno de sus conciertos.



Ante la oleada de especulaciones, el intérprete de ‘Reloj’ y ‘Ella quiere beber’ utilizó su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más 29 millones de seguidores, para enviar un mensaje a los supuestos detractores que “quieren acabar con su carrera musical".



"Este año hicieron todo para destruirme la carrera. ¿Se dieron cuenta?, hasta le pagaron a mujeres que yo ni conozco para que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias para que se mantuvieran tocándome todo el año, inventándose todo tipo de mentiras como si yo fuera el peor ser humano de este mundo”, comentó el artista.



Miles de internautas reaccionaron al hecho y comentaron la publicación, dejando mensajes en contra del cantante en el que lo tildaban de haber sido el artífice de su mala fama hoy en día.



“Por eso es que Dios me bendice como me bendice. Él no deja al justo en la vergüenza, eso lo dice hasta en la Biblia (...) paren de mentirle al público o sigan mintiéndole, ya me da lo mismo", agregó.



Finalizó diciendo que todos estos obstáculos no le han hecho daño ni al principio de su carrera musical y mucho menos ahora que es una súperestrella y sus “canciones son las número uno”.



