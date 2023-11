Anuel AA reapareció con nuevo look y anuncia su regreso a la música

Desde el mes de octubre, el cantante Anuel AA había estado ausente de las redes sociales, pues mostró que había tenido que ser operado de emergencia. En ese momento, comentó que estaba en recuperación y, por obvias razones, no iba a poder seguir trabajando, ya que tenía que tomar reposo.



Sin embargo, este 27 de noviembre sorprendió a sus seguidores al reaparecer en su cuenta de Instagram estrenando cambio de look.

Mientras el boricua se estaba recuperando, su equipo de trabajo reveló que había sufrido de una apendicitis que se agravó hasta casi una peritonitis, según la prensa internacional.



"Me operaron de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas; fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", escribió Anuel en su cuenta de Instagram y también le agradeció a los doctores por salvarle la vida.



Sin embargo, todo parece indicar que ya se encuentra mucho mejor de salud y para probarlo publicó unas imágenes en las que mostró un poco de su cumpleaños, el cual fue el 26 de noviembre.

En su carrusel de fotografías, el puertorriqueño mostró un lujoso automóvil y se le vio bastante feliz. Sin embargo, lo que más llamo la atención de sus seguidores fue su nuevo estilo, pues lucia una barba completamente arreglada y bigote.



"FELIZ CUMPLEAÑOS EMMA. Gracias a todos los que se preocuparon y oraron por mí. LOS AMO CON MI VIDA", escribió.



Por otro lado, en sus historias de Instagram mostró que en su cumpleaños estuvo acompañado de su novia, Laury Saavedra, y de su hijo mayor. Además, estuvo en el estudio con Ozuna, pues, al parecer, van a hacer nueva música juntos.

El boricua pasó su cumpleaños con su novia y su hijo mayor. Foto: Instagram @anuel

Por el momento, no se sabe cuando Anuel AA va a volver a los escenarios, pero parece que próximamente tendrá nueva música.

