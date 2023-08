Durante los últimos meses, el cantante Anuel AA se ha vuelto muy polémico por tirarle indirectas a sus exnovias, en especial a Karol G. Aunque el artista mostró que se encuentra en una nueva relación con la modelo venezolana Laury Saavedra, no ha parado de hacer estos comentarios.

Karol G en su reciente álbum, 'Mañana Será Bonito (Bichota Season)', lanzó un sencillo que llamó la atención de sus seguidores, pues parece que es una indirecta para Anuel AA y una declaración de amor para su actual pareja, el cantante Feid.



Este es 'Mi ex tenía razón' y en él asegura que su expareja tenía razón al decirle que no encontraría a nadie como él.



"Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón", dice el coro de la canción.



Sobre esta frase, Anuel AA hizo un comentario en su más reciente concierto que fue este fin de semana. "Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo bebé", dijo el puertorriqueño.



Esto emocionó a su público y el intérprete de 'Más rica de ayer' aprovechó esta situación para pedirle a sus seguidores que cantaran muy duro la siguiente la pista para qué se escuchará en Medellín. Esta era 'Secreto', el sencillo que hizo junto a la 'Bichota' cuando dieron a conocer su relación.



“Mera que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín”, comentó.



Esta grabación ha sido compartida por diferentes cuentas de chismes en Instagram y ahí los internautas han tenido la oportunidad de opinar sobre esta situación.



"Con novia y aun con sus payasadas"; "Creo que es lo único que hace para que sus conciertos sean 'cool'"; "Oyeee, pero Anuel no se da por vencido, que man tan cansón"; "Hay amores que son insuperables aunque estén con quien estén", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

