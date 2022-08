El cantante puertorriqueño Anuel AA está envuelto en un pleito legal por la custodia completa de su hijo.



Según algunos medios locales de Puerto Rico, su expareja Astrid Cuevas lo demandó ante el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico, porque alega que es un "padre ausente" y ha buscado pasarle la potestad a sus familiares cercanos y hasta a su representante.

Hasta el momento, el rapero y cantante de música urbana no se ha pronunciado; sin embargo, se ha conocido que con esta acción legal Emmanuel Gazmey Santiago (como es su nombre de pila) podría perder la custodia Pablito Anuel, su hijo de 9 años.



La madre de su primogénito acusó al artista de no compartir tiempo con él. De acuerdo a algunas versiones, Anuel no lo visita desde febrero de este año, además, Cuevas reclama que la comunicación que tienen es esporádica.



Esa serían las principales razones para que haya solicitado quedarse con la custodia completa ante el Tribunal.

La expareja de Anuel es actriz, modelo e influenciadora. Ella habría sostenido una relación amorosa con el artista urbano mucho antes de que él cumpliera una condena por posesión de armas de fuego, hace 6 años. Antes de ese episodio, Cuevas quedó en embarazo y posteriormente el puertorriqueño reconoció a su hijo.



También se ha conocido que pese a los alegatos de su expareja sentimental, el intérprete de canciones como 'La llevo al cielo' y 'China', instauró una demanda para tener custodia compartida, pero el argumento de la madre es que "es un padre irresponsable" y no se ha hecho cargo de sus responsabilidades con el menor.



Hace un año, Anuel se tomó un receso y se hablaba de la posibilidad de que abandonara la música. Según expresó en su momento, no tenía el tiempo suficiente para compartir con su familia y su hijo. Por aquel entonces lanzó la canción 'Mi Retiro', pero el artista volvió a los escenarios y recientemente dio a conocer su álbum de estudio 'Las leyendas nunca mueren'.



Actualmente está casado con la cantante e influenciadora de República Dominicana Yailin 'La Más Viral', con la que se comprometió el pasado mes de mayo. Ahora, Anuel tendrá que enfrentar la disputa por la custodia de su hijo, pero la decisión estará dada por el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico.

TENDENCIAS EL TIEMPO