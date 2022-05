La relación de Anuel con Yailin ha sido muy comentada desde su inicio por diferentes situaciones y ambos artistas han vivido algunos momentos incómodos por cuenta de la antigua relación del cantante de reguetón con Karol G.

Recientemente, por ejemplo, el puertorriqueño reaccionó a través de su cuenta en Instagram por el sencillo 'Mamiii' de la cantante colombiana, luego de que ella cantara esa canción sobre el escenario de Coachella.



Anuel escribió en su cuenta de Instagram: “Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene”.



(Lea también: Anuel será papá, según mujer que se hizo prueba de paternidad prenatal).



Sin embargo, parece que Anuel ha decidido continuar su vida y superó a Karol G, pues hace unos meses hizo público su compromiso con su novia dominicana Yailin, pero todo indica que los seguidores de la antigua pareja conformada por la colombiana y el puertorriqueño todavía no han pasado la página.



En las últimas horas, durante un festival de música urbana que se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, y en el que se iba a presentar Anuel, el DJ del evento puso una canción de Yailin antes de que el puertorriqueño saliera al escenario, sin embargo, muchas personas reaccionaron en contra y abuchearon a la dominicana mientras pedían a gritos música de Karol G y coreaban "bebecita", el apodo que él usaba para referirse a la colombiana.



Según fuentes cercanas a la organización del evento, Anuel se molestó y se negó a salir al escenario por esta situación, sin embargo, finalmente decidió dar su show e ignorar los gritos negativos del público.



(Puede leer: Locura por visita de Karol G en Provenza, sector de El Poblado).

Hace unos días se conoció la denuncia de una mujer que aseguró que durante un concierto de Yailin en Marbella Lounge le impidieron la entrada por llevar una peluca azul, como el cabello de Karol G, pues la cantante dominicana había pedido que no dejaran entrar personas con pelucas de colores.



