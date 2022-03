El 26 de enero Anuel AA y Yailin anunciaron su compromiso y, aunque aún no hay fecha para la boda, parece que el puertorriqueño y la dominicana están supremamente enamorados. Él, de 29 años y ella, de 19, han declarado estar más felices que nunca antes en sus vidas.



Compartieron por redes sociales un video en el que el rapero le entregó un costoso anillo a Yailin: “Hay boda señores”, se le oye decir a la cantante. Apenas unos días antes habían hecho pública su relación, pero ya están convencidos de ser el uno para el otro.

“Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos”, comentó entre risas Jorgina Díaz, en una charla con la revista ‘People’. Ese es el nombre real de la ahora prometida del rapero Anuel AA, quien en el 2016 fue arrestado por posesión ilegal de un arma de fuego y le incautaron tres armas, una de ellas robadas. Por este motivo pasó 30 meses en prisión.

Precisamente en la charla con la revista, Emmanuel expresó la emoción que sentía por haber podido ver a su hermano, quien fue liberado tres días antes. De acuerdo a lo que el cantante dijo, le recordó su tiempo en prisión.



Tras pasar por un rompimiento bastante mediático con la paisa Karol G, ahora Anuel AA se siente seguro con la mujer que tiene a su lado.



(Lectura recomendada: Mauro Urquijo es acusado por su expareja de no responder por sus dos hijos).

Facebook Twitter Linkedin

La dominicana ha compartido momentos especiales de su relación por Instagram Foto: Imágenes de la cuenta en Instagram de @yailinlamasviralreal

Con ella no tengo que estar escondiéndome nunca FACEBOOK

TWITTER

“Con ella no tengo que estar escondiéndome nunca”, expresó el rapero. Yailin la más viral comentó que ambos tienen personalidades bastante tóxicas, pero que pueden ser honestos el uno con el otro al respecto.



Ambos artistas tienen giras venideras en este 2022, pero han estado planeando visitar las mismas ciudades en las mismas fechas.



(Le puede interesar: Carolina Gómez deja un mensaje para las mujeres en 'MasterChef Celebrity').

"Nunca había vivido algo así"

Hasta me ha defendido cuando me llega odio en redes FACEBOOK

TWITTER

Yailin, cantante y rapera de la República Dominicana, admitió que nunca había tenido una relación como la que comparte con el puertorriqueño. Además expresó que su madre se siente feliz de verla con Anuel: “Ella está contenta, sabe que a su hija le está yendo bien y que no le hará falta nada”.



Según comentó, cuando se realizó la cirugía para hacerse la lipoescultura, Anuel AA le mandó un arreglo con cientos de rosas y una serenata en vivo.



En las publicaciones de redes sociales de Yailin, sus seguidores han defendido la relación ante las críticas por la rapidez con la que decidieron comprometerse.

“Hasta me ha defendido cuando me llega odio en redes”, enfatizó Yailin en la entrevista con ‘People’.



(Antes de irse: Yanfry está de nuevo en casa y con un mejor estado de salud).



Anuel AA explicó que eventualmente uno se acostumbra a que por la fama lluevan comentarios malintencionados. Pese a ello, están decididos a apoyarse y acompañarse, ahora sólo queda la espera de que anuncien la fecha de las nupcias.

Otras noticias

Andy Rivera quedó atónito cuando le preguntaron por Lina Tejeiro

Yeison Jiménez: estos son los negocios poco conocidos del cantante

La historia del amable e invencible marinero en quien se inspiró 'Popeye'

Shakira confiesa por qué no se ha casado con Piqué

Yesenia Valencia, de ‘La reina del Flow’ 2, denuncia maltrato en México

Tendencias EL TIEMPO