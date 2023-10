Anuel AA fue operado de urgencias: 'Fue cuestión de vida o muerte'; esto se sabe

El cantante puertorriqueño Anuel AA subió a sus redes sociales una fotografía que preocupó a sus seguidores, en ella se le ve en una camilla de un hospital conectado a oxígeno y suero.



Según la descripción dada por el cantante, fue sometido a una cirugía de emergencia que lo debatió entre la vida y la muerte.



"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", escribió Anuel AA.



En la publicación también dice que debido a su delicado estado de salud, tomó la decisión de posponer la fecha de lanzamiento de su próximo álbum 'RompeCorazones', el cual estaba programado para ser lanzado en dos semanas.



El cantante agradeció a sus seguidores por el apoyo en el lanzamiento de su nuevo álbum y pidió a todos que lo mantuvieran en sus oraciones, también agradeció al personal médico que "le salvó la vida".



La publicación se llenó de mensajes de apoyo de sus seguidores: "Ver esa foto me partió el alma muchos ánimos", "Dios siempre esta contigo", "que Dios te bendiga mucho hermano, fuerza".



Hasta el momento, se desconoce la causa exacta por la que Anuel AA fue operado de emergencia, aunque muchos especulan que se pudo tratar de una apendicitis.

