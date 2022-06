Hace un par de semana una publicación de Anuel AA se volvió tendencia en redes sociales, en el video se veía al artista llamando a sus fanáticas 'bebecitas' en lugar de 'Chivirikas'.



De esta forma solía llamar a su expareja Karol G y su actual novia, Yailin, respectivamente. A raíz de esto, algunos internautas aseguraron que el puertorriqueño no ha olvidado a la cantante colombiana.



Vale recordar que recientemente Anuel AA insultó, llamando tonta a una mujer con peluca azul, quien le habría arrojado una botella durante un concierto.



Días después el cantante anunció que no llamará más 'bebecitas' a sus fanáticas, sino que serán llamadas 'Chivirikas' como él llama a Yailin y como el nombre de uno de los éxitos musicales de su pareja.



Este anuncio fue dado por el mismo Anuel AA en un concierto en el que dijo: "Las bebecitas, ya no, ya no corren aquí".



Las declaraciones de el también llamado 'El Dios del trap' causaron revuelo en redes sociales pues muchos de sus seguidores lo tildaron de "inmaduro", "hombre dolido" e incluso dicen que posiblemente esto le causó problemas con Yailin.

