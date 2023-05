Anuel AA avivó los rumores de la supuesta relación entre Karol G y Feid. El exnovio de la intérprete de 'Mientras me curo del cora' envió una directa muy directa a través de su cuenta de Instagram.



Como parte de la promoción de su sencillo 'Mejor que yo', Anuel compartió un fragmento del video de la canción con el mensaje "Te la dedico bebé", etiquetando a Karol G.



Pero las indirectas para su ex no se quedaron ahí. El puertorriqueño también hizo varios guiños a Feid, de quien se dice es el nuevo amor de 'la bichota'.

Desde la letra, Anuel AA se refiere a la nueva pareja de su exnovia, que, como el mismo publicó, es Karol G.



Con frases como"ya tienes novio. Te echo de menos","lo que perdiste en mí lo estás buscando en él" y "mejor que yo aquel nunca va a ser" el reguetonero demuestra que le ha afectado la posible nueva relación de la que fue su novia.

Facebook Twitter Linkedin

En sus historias de Instagram, Anuel compartió el enlace a su nueva canción, acompañado de corazones verdes. Foto: Captura de pantalla Instagram @anuel

Pero no se quedó con la letra de su nuevo tema. Anuel también publicó varias historias relacionadas con el lanzamiento de esta canción, de 'Más rica que ayer' y 'Mi exxx' y la mayoría estaban acompañadas por corazones verdes, un color que se ha vuelto insignia del 'Ferxxo'.



Y es que Feid se ha apropiado de este tono particular de verde y en sus conciertos, videos y hasta publicaciones los corazones verdes no pueden faltar.



Por eso, los internautas han especulado sobre si este emoji usado por el intérprete de 'Secreto' también es una indirecta para el paisa o si solo los utilizó por ser el color de la plataforma Spotify.



Lo que llama la atención es que en la historia que dedicó a su canción 'Triste verdad' con Eladio Carrión eligió corazones azules.



Le puede interesar: (¿Anuel dedica canción a Karol G?: 'Es para todos los que tienen una ex que aman')

Desde la publicación que se hizo en horas de la noche del jueves 4 de mayo, ni Karol G ni Feid se han referido al tema en sus redes sociales.



Sin embargo, son miles los comentarios que ha recibido el post de Anuel AA que ya tiene cerca de 4 millones de reproducciones y 620 mil opiniones en su Instagram.



"Bebé qué fue, no pues que muy tragadito", "Karol G procede a ignorarlo", "Muero por saber qué piensa Yailin de todo esto" y "Te quedó grande la bichota" son algunos de los comentarios que le han dejado en su 'post', varios con partes de la canción 'TQG', la colaboración entre Shakira y Karol G, en la que ambas se refieren a sus exparejas, Pique y Anuel AA, respectivamente.

Anuel menciona a Feid en un concierto

Pero esta no es la primera vez que el puertorriqueño se refiere a la nueva pareja. En medio de otro concierto, el artista estaba interpretando uno de sus más recientes éxitos, 'Más rica que ayer' decidió cambiar la letra y nombrar a Feid.



Anuel cantó: "Dice que esto queda entre nosotros, muchos corazones rotos, (toma una pausa) será que Feid la dejó". Luego de esto, la audiencia empieza a gritar y a chiflar ante el verso de Anuel.

Anuel cambia letra de su canción y menciona a Feid en su último concierto “Será que Feid la dejó” en relación a Karol pic.twitter.com/mCEOk5fT0G — carloxx iván (@itscarlosivan) April 30, 2023

Y en varias presentaciones, Anuel ha mencionado a Karol G como 'la bebecita' o 'la bichota', esto a pesar de que su noviazgo finalizó en 2021 y de que el reguetonero se convirtió en padre como fruto de su relación con 'Yailin, la más viral'.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

- ¿Arrepentido? Anuel muestra tatuaje de Karol G y le hace dedicatoria en show

- 'Será que Feid la dejó': ¿Indirecta de Anuel a Karol G durante concierto?

- Maluma se refirió a la relación de Karol G y Feid: ‘Pa mí que sí’