En las últimas semanas, el cantante Anuel AA ha dado de qué hablar en las redes sociales por sus indirectas y comentarios hacia los artistas colombianos Karol G y Feid, tras los rumores de su posible relación.



'La Bichota' y el boricua terminaron su relación en 2021, luego de que este último empezara a salir con su expareja, la dominicana 'Yailin, la más viral', con quien recientemente tuvo una hija.



Sin embargo, parece que el reguetonero ha aprovechado la promoción de sus nuevas canciones para hacerle saber a la colombiana que la extraña.

De hecho, el primer mensaje que sorprendió a la paisa y a sus seguidores en su cuenta de Instagram fue un "Te la dedico, bebé", que escribió Anuel, etiquetando a Karol G en la publicación promocional de su sencillo 'Mejor que yo'.



(Le puede interesar:¿Indirecta para Karol G? 'Ex' de Feid canta fuerte letra de 'Mi Exxx' de Anuel).



El cantante no se detuvo, y en días posteriores se desató contra Feid en medio de un show en Texas, donde modificó una estrofa de su interpretación y cantó: "Será que Feid ya la dejó", lo que llenó de furor a sus espectadores.



A pesar de que varios internautas lo han calificado como "cansón" y "tóxico" por su comportamiento, el boricua ha insistido en sus mensajes hacia los paisas.



Entre los últimos posts del trapero destaca uno en el que este posa con un cartel en el que se lee "Fuck Ferxxo". Anuel acompañó la publicación con el texto: "Y esta se la de dedicó a tu novio bebé", junto a corazones verdes, el color insignia del intérprete de 'Yandel 150'.



(Siga leyendo:¿Será cierto un 'Music Sessions' de Feid con Bizarrap?).​

¿Unfollow para Anuel AA?

Pese a los comentarios del puertorriqueño, los paisas no habían dado declaraciones ni respuestas hasta hoy. Al parecer, los colombianos habrían dejado de seguir al cantante en sus cuentas de Instagram.



Además, ante los insistentes agravios y las dedicatorias masivas hacia los colombianos, Anuel ya no haría parte de los miles de fanáticos y amigos de la industria que pueden ver la red social de los reguetoneros, pues habría sido bloqueado.



Acto que el cantante de 'Ella quiere beber' no dejó de comentar con su fanaticada en un publicación por el Día de las Madres, en donde dijo que se había dado cuenta de que alguien lo había bloqueado.



"¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta de que me bloquearon en IG ahora mismo o anoche. Adivinen quién y por qué. Parece que alguien se puso celoso y se encabronó", expresó el puertorriqueño en su post con unos corazones verdes.

Es de suponer que el artista fue vetado totalmente de los seguidores tanto de Karol G como de Feid en Instagram, porque las etiquetas tampoco aparecen en la cuenta oficial de la cantante, situación que se da cuando un usuario bloquea a otro.



(Le puede interesar:Viral: Anuel le tira nuevas pullas a Ferxxo ante posible relación del paisa con Karol G).



Así mismo, en la red social también se evidenció la decisión radical que tomó la artista de 'Mañana será bonito', pues entre sus fotos más antiguas figuraban las que tenía con Anuel AA, y ya no están.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias