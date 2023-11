Anuel AA reaparece en redes sociales y preocupa a sus fans pidiendo donación de sangre

El pasado 9 de octubre el cantante puertorriqueño Anuel AA subió a sus redes sociales una fotografía que preocupó a sus seguidores, en ella se le veía en una camilla de un hospital conectado a oxígeno y suero.



"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", escribió Anuel AA.



Días después, su novia, Laury Saavedra publicó un nuevo parte de salud, dando un parte de tranquilidad.



"Gracias por todas oraciones de todos, todo va a estar bien en el nombre del Señor, todo pasa por una razón. Hoy Emma está un poco mejor, está en recuperación, gracias por preocuparse, somos una sola familia", describió.



'Necesitamos ayuda': preocupante mensaje de Anuel AA tras reaparecer en redes

Luego de más de ausencia en redes sociales, la cuenta de Instagram de Anuel AA fue reactivada con un preocupante mensaje: "Gente, por favor, necesitamos ayuda", dice el mensaje y añade que se necesita "sangre, plaquetas y plasma".



Este mensaje encendió las alarmas en sus seguidores, pues se pensaba que la donación era para el puertorriqueño.

Sin embargo, se aclaró que esta donación era para Víctor A. Rivera, su amigo mejor conocido como Alexio 'La Bruja' y quien ufrió un cáncer de mama en 2017. Hasta el momento no se ha aclarado el estado actual de salud de Anuel AA.

