Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ son una de las parejas más famosas del mundo del entretenimiento. Desde que los famosos iniciaron su relación han recibido millones de críticas, sin embargo, ellos mostraron que su amor era más fuerte y hace meses que se casaron y luego confirmaron en sus redes sociales que están esperando un bebé.

En los últimos meses, han mostrado su emoción por el nacimiento de su hija Cattleya y en redes sociales suelen subir fotos de los ultrasonidos acompañados con emotivos mensajes, lo que hacía pensar que todo marchaba muy bien en la relación de ellos dos.



Sin embargo, el puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al afirmar en el programa ‘El gordo y la flaca’ de Univisión que ya no estaba saliendo con Yailin, pero que eso no significa que no vaya a cuidar a su pequeña cuando nazca.



En las redes sociales del programa subieron un video en el Anuel AA dice: "Estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos".



Asimismo, el cantante aseguró que no quiere volver hablar más del tema, para que no se convierta en circo mediático.



"No vamos a hacer un circo hablando del porqué sí, porqué no. A República Dominicana apoyen a Yailin, ella está trabajando con cojon#$% en su música. Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco", afirmó.



También comentó que Yailin siempre va estar en su vida. "Siempre va a ser mi familia, es la madre de mi hija, yo la voy a apoyar en su música, que le siga metiendo mano, que siga haciendo dinero, tiene una buena oportunidad para ser una gran artista bien bien grande", contó.



Por último, aseguró que estaba muy feliz por la llegada de Cattleya y que la espera con los brazos abiertos, pues será la ‘hija de papi’.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

