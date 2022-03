En medio del romance de los cantantes Anuel AA y Yailin apareció una nueva polémica. La relación se ha visto marcada por las suspicacias, el fantasma de su ex, Karol G, y una propuesta de matrimonio apresurada -para algunos internautas-.



La pareja es objeto nuevamente de críticas, pues se conoció que una colombiana estaría esperando un bebé del rapero. Tendría seis meses de embarazo, de acuerdo con lo revelado por el programa de televisión estadounidense ‘El Gordo y la Flaca’.

¿Qué se sabe de la mujer?

Se trataría de Melissa Vallecilla, de 28 años, quien conoció al cantante un par de meses atrás en una fiesta privada en Houston, Estados Unidos, en la cual se lanzó un álbum del cantante Drake.



Como reseña el programa citado, la colombiana, residente en ese país, habría asistido a la reunión y tuvo el primer acercamiento con el puertorriqueño. Luego vendrían nuevos encuentros en Miami y una relación a distancia.



Vallecilla quedó embarazada y le habría avisado al rapero la noticia. “Según una fuente, Anuel lo habría tomado de buena manera”, precisó el programa de la cadena ‘Univisión’.



Para estar seguros de que él era el papá del bebé en camino, la pareja se sometió a exámenes que, de acuerdo con ‘El Gordo y la Flaca’, corroboraron la paternidad.



“Anuel le dijo que reconocería al bebé y que tendría todo su apoyo, pero todo cambió cuando Anuel conoció a Yailin”, reveló el programa. A partir de ese momento, la colombiana habría perdido todo tipo de comunicación con el artista, de 29 años.



La mujer no entregó declaraciones en entrevista al canal americano, así que no se conocen más detalles de sus acusaciones. Eso sí, según habría dicho, espera que el intérprete de ‘Dictadura’ o ‘Leyenda’ se comunique con ella y responda por su supuesto hijo.



Por su parte, Anuel no ha hablado al respecto.

Acusación por no responder por su hijo

En las últimas horas, excuñadas del reguetonero arremetieron contra él por supuestamente dejar sin casa a su hijo Pablo y a su exesposa Astrid Cuevas.



“Recuerda que todo lo que sube así mismo baja (...). Los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está”, escribió @natsh.sp, quien sería una de las excuñadas del artista, a través de su cuenta de Instagram.



Nicole Cuevas incluso afirmó que su sobrino Pablo solo recibe una llamada al mes de Anuel. “A pesar de que le has fallado 1000 veces, mi hermana se ha encargado de que no te baje del pedestal en el que te tiene. Es un niño, no es tu fanático, porque así lo ves”, comentó.



Astrid Cuevas no se refirió a lo denunciado por sus hermanas, pero sí dejó un mensaje en sus redes sociales que varios internautas relacionaron con la situación: “El que actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará”.

El artista puertorriqueño se mantiene en silencio frente a la polémica que ronda en redes sociales y que ya va en programas de televisión estadounidenses. Varios de sus seguidores están al tanto de la boda con Yailin, de 19 años, pues se anunció el compromiso a finales de enero, pero aún no se ha materializado.

