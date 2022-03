El reconocido cantante de reguetón Anuel AA se encuentra en el centro de la polémica luego de que sus excuñadas hicieran una fuerte acusación en su contra.



Según ellas, Anuel dejó sin casa a su exesposa Astrid Cueva y a su hijo Pablo y no se ha hecho responsable del menor desde hace tiempo.

Las acusaciones vinieron por parte de @natsh.sp y Nicole Cuevas, identificada en redes como @peetiie_, hermana de la expareja de Anuel.



"Recuerda que todo lo que sube así mismo baja (...). Los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está", escribió @natsh.sp, quien sería una de las excuñadas del artista.



Por su parte, la otra mujer afirmó que Anuel AA ha seguido buscando a su hermana, aunque en redes aparenta otra cosa, e incluso llegó a hacerles varias promesas a ella y a su hijo Pablo hace unos meses.



“Hace meses prometiendo a Pablo y Astrid (...) pero no dices que tampoco la sueltas, que así sea en el baño del estudio la llamas llorando. Tú lo que eres es un falso con los que siempre estuvieron para ti", escribió.



Nicole afirmó en sus historias que Anuel ha sido un mal padre para su hijo, pues solo lo llama una vez al mes.



“Eres tan miserable que lo llamas a través de una aplicación y una vez al mes, y a pesar de que le has fallado 1000 veces, mi hermana se ha encargado de que no te baje del pedestal en el que te tiene. Es un niño, no es tu fanático, porque así lo ves”, añadió.



La mujer agregó que Anuel le ha roto el corazón al pequeño en múltiples ocasiones, pues varias veces se ha quedado esperándolo.



“Sabes cuántas veces te esperó en los juegos mirando al público a ver si te veía y tú nunca llegabas estando en el mismo lado. O cuántas veces esperó tu llamada y nunca lo llamabas. Miserable, le rompes el corazón y nosotras tenemos que vivir eso”, agregó, llamándolo falso en múltiples ocasiones.



“Nunca has sido padre, nunca. Solamente habla con el dinero”, dijo Nicole.



Su excuñada que figura en redes como @natsh.sp también escribió en su Instagram: “Miserable, poco hombre, todo lo malo lo tienes. Por eso vivo agradecida de que mi sobrino se levanta todos los días al lado mío y no al lado tuyo”.



Pero los comentarios hacia Anuel no fue lo único que compartieron quienes serían las excuñadas del reguetonero. Una de ellas publicó un video del mes de noviembre en el que, al parecer, Anuel se ve en la casa de la madre de su hijo dándole un beso.



Algunos de sus seguidores han especulado incluso que este encuentro podría tener que ver con el final de la relación de Anuel con la cantante colombiana Karol G, aunque para dicha fecha la pareja ya había terminado su noviazgo.Por el momento, Anuel AA no se ha pronunciado sobre la polémica.

