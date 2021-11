La sorpresa de Anuel AA que dejó sin palabras a Karol G en pleno concierto

Una increíble sorpresa se llevó la artista Karol G y sus fanáticos el pasado 28 de noviembre, mientras se celebraba uno de los conciertos del ‘Bichota Tour’ en el Coliseo de Puerto Rico, uno de los escenarios más representativos del género urbano a nivel mundial.

La paisa se encontraba realizando una de las presentaciones más importantes de su carrera pese a las críticas que había recibido, después de caer abruptamente en su última presentación en Miami y que siguiera sonando una voz de fondo.



Sin embargo, no fue una excusa para no presentarse en el José Miguel Agrelot, de San Juan, donde manifestó que no le importaba lo que le había pasado en su show en Estados Unidos.



“Real, me importa treinta contenedores de (...) lo que me pasó ayer, porque hoy estoy en el Choliseo'', manifestó la cantante en el concierto.



(Puede leer: 'Youtuber' murió al caer a agua congelada mientras grababa un video).

Facebook Twitter Linkedin

Karol G en concierto del 'Bichota Tour' en San Juan, Puerto Rico. Foto: EFE

Una inesperada visita

Pese a las críticas y especulaciones, Karol G se montó en el escenario más importante del reguetón y dió su show. Sin embargo, no se esperaba la visita de su expareja, el también cantante de música urbana Anuel AA.

Estaba en shock cuando saliste, pero aprovecho que estás aquí para decirte algunas palabras FACEBOOK

TWITTER

En el momento del concierto, la ‘Bichota’ estaba interpretando ‘Culpables’, cuando del backstage emergió Emmanuel Gazmey, nombre de pila de Anuel, quien interpretó algunas líneas de la canción.



El público se levantó de emoción al ver al puertoriqueño en el escenario, pero Karol G, quien estaba dándole la espalda al suceso, no se había dado cuenta de la participación de Anuel en la tarima hasta que este cantó algunas frases que no hacían parte de la pista.



La cantante de Medellín giró su cabeza y quedó en shock cuando vio a su expareja interpretando una de las composiciones que habían hecho juntos. En un primer momento la paisa pidió que pararan la música, pero para reiniciar ‘Culpables’ y cantarla con Anuel.



(También: Jessica Cediel y famosos que han tenido errores de ortografía en redes).

ANUEL AA LLEGÓ DE SORPRESA AL CONCIERTO DE KAROL G EN PUERTO RICO ANUEL AA LLEGÓ DE SORPRESA AL CONCIERTO DE KAROL G EN PUERTO RICO Anuel aparece en concierto de Karol G. Foto: YouTube

El público estaba eufórico y hasta le pidieron a los artistas que se dieran un beso. Sin embargo, Karol G mencionó que “eso no iba a suceder”.



Al final, ambos se dieron la mano y se mostraron el afecto que se tenían a pesar de haber terminado su relación hace casi 8 meses. Ellos se tomaron de la mano y se dedicaron algunas palabras:



“Estaba en shock cuando saliste, pero aprovecho que estás aquí para decirte algunas palabras (...) Le hablé varias veces a Emmanuel, de este día, de hacer un Choliseo y decirle que mi sueño de Choliseo era hacerlo sola, de pronto no tener invitados y que cuando la gente se fuera del concierto, dijera Karol G la rompió y la rompió sola”. manifestó Karol G en su presentación.



(Le puede interesar: Sebastián Boscán es despedido por sus amigos: 'buen vuelo').



“Pero le dije que el único invitado que yo quería tener en mi Choliseo, siempre se lo dije, era Anuel AA”, agregó.



Finalizó diciendo que la relación con Emmanuel les había ayudado a ambos a crecer como personas y artistas, pues aprendieron mucho el uno del otro, “pero que por cosas de la vida” la relación no había podido seguir adelante.



Por su parte, Anuel AA manifestó que no había tenido el momento para decirle la “maravillosa mujer que era” porque no habían tenido la oportunidad de hablar.

Más noticias

‘Veía luces y todo blanco’: mujer dice haber sido secuestrada por un ovni

Chespirito: razón por la que el nombre de sus personajes inician con 'Ch'

Mamá de 'Nubia e hijos' cumplió otro sueño: terminar su bachillerato

Cristiano R. enojado y los mejores memes del Balón de Oro de Lionel Messi

Más que YouTube: estos son los emprendimientos de los influenciadores

Tendencias EL TIEMPO