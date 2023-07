Uno de los problemas del 2023 que parece que no tiene fin, es, sin duda alguna, todo lo relacionado con Anuel doble A y su exesposa Yailin ‘La más Viral’, pues en las últimas horas han ocurrido varías acusaciones que pueden llevar a los cantantes a declarar con la justicia.

Anuel y Yailin tuvieron a su hija hace unos meses. Foto: Intagram: @yailinlamasviral

(Tenemos para usted: Yailin 'la más viral' borró apellido de Anuel a su hija Cattleya en Instagram).

Por parte de Anuel, por medio de su cuenta de Instagram, ha comentado varias discrepancias que tiene con la supuesta actual pareja de su ex, Tekashi 6ix9ine, pues lo acusa de haber abusado sexualmente a niñas menores de edad, y no solo eso, sino que el intérprete muestra como un medio internacional avaló dichas declaraciones.



Todos estos problemas y contestaciones en las redes sociales habrían comenzado porque 6ix9ine le habría comentado una fotografía en la que expresa que Yailin no estaba lista para mostrar al mundo el rostro de la hija que tiene con Anuel.



“Eres una R*t*. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailín no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses”, expresó con contundencia el polémico cantante 6ix9ine.

Por ello, Anuel revelaría información delicada del cantante, además, le manifestó que se alejará de su hija.



“Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas. Aléjate de mi hija”, dijo Anuel en una ‘Insta Stories’.



Pero todo esto no se quedaría solo ahí porque, el intérprete de ‘Amanece’ le dedicaría más de 21 historias a 6ix9ine y obviamente a su expareja que hace unas horas lo acusó de golpearla mientras estaba embarazada de su hija, algo que ha paralizado al mundo de las redes.

Facebook Twitter Linkedin

Anuel ha dedicado sus ultimas historias a estas dos personas. Foto: Instagram: @anuel.

(Siga leyendo: Yailin lanza su nueva canción 'Narcisista' y oyentes rumoran que está dedicada a Anuel).

“Yo sí me río, si eres un narcisista. Dile al mundo ‘Ema’ que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, escribió en sus historias de Instagram la cantante de República Dominicana.



Al ver esto, Anuel quedó muy indignado con la mujer que algún día amó, puesto que afirma que todo lo que ella dice es mentira y solo quiere ganar más popularidad por lo que está ocurriendo.



“Tú misma te decías que te ibas a pegar para que me metieran preso, jamás pensé que alguien cayera tan bajo o qué tuviera el corazón para hacer eso e insinuar tal barbaridad y mentira”, escribió Anuel.

No obstante, en sus historias expresó que todo esto se debe a que ella lo culpa de que el público la atacara mientras él y ella estaban juntos. Obviamente por el pasado amoroso que tuvieron Karol G y el artista puertorriqueño ya mencionado.

(Le puede interesar: ¿Karol G le mandó una respuesta indirecta a Anuel en Instagram?).

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

