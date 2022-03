Antony Starr interpreta al antihéroe ‘El Patriota’ en la serie ‘The Boys’, en la que se sigue a un grupo de superhéroes inspirados en los más famosos protagonistas de Marvel, pero que en este caso tratan todo con sarcasmo y burla. Esta sátira ya tiene tres temporadas y una serie ‘spin off’ con algunos de los personajes secundarios.



Starr, actor de 46 años, estaba en la costa española de Alicante, cuando fue arrestado en la noche del miércoles 2 de marzo, debido a un altercado en un bar de esta ciudad. Al parecer, estaba pasado de tragos, cuando empezó a pelear con un jóven de 21 años que también se encontraba en el bar.

Después de propinarle un par de golpes al joven venezolano llamado Bathuel, le atacó con un vaso que le reventó contra la frente. Esto ocurrió en un establecimiento de la calle Castellanos del cual no se conoce el nombre aún.



(Lectura recomendada: Epa Colombia dice que Gustavo Petro la ha vuelto a buscar; no lo quiere ver).



El artista estaba de paso en Alicante, pues está participando del rodaje de la película más reciente del director Guy Ritchie junto al nominado a los Premios de la Academia, Jake Gyllenhaal. De acuerdo con las primeras informaciones, el más reciente filme de Ritchie tratará sobre un soldado en su último tour en Afganistán.

Facebook Twitter Linkedin

La serie en la que actúa Starr ya tiene tres temporadas. Foto: Afiche promocional Prime Video

La pelea

Has cometido el peor error de tu vida, te voy a buscar FACEBOOK

TWITTER

Al parecer, la estrella tenía un grado de alicoramiento severo. Empujó a otros dos comensales del bar. En ese momento, el amigo del agredido se refirió a los acompañantes del actor para que “calmara a su amigo, que estaba siendo molesto”, según el medio inglés ‘The Mirror’.



(Le sugerimos: Mauricio Leal quería ser papá y buscaba alquilar un vientre, dice Shaira).



Bathuel Araujo, quien es chef de profesión, recibió empujones del artista y ahí se desencadenó todo. Fue ahí cuando Starr le reventó un vaso de vidrio en la frente. El altercado continuó hasta que fueron separados por la Policía Nacional de España.

Araujo fue llevado en ambulancia a un hospital para que le cosieran la herida en el rostro. Además reportó que el actor, en su ira, lo amenazó.



“Has cometido el peor error de tu vida, te voy a buscar. Quiero matarte”, recordó Bathuel ante las autoridades cuando dio sus declaraciones oficiales.

Facebook Twitter Linkedin

La serie es una sátira de las películas y series de superhéroes. Foto: Afiche promocional Prime Video

“No sabes con quién te metiste. Tú no sabes quien soy yo ni lo que acabas de hacer”, parece que dijo Starr, según los testigos presentes durante la pelea, de acuerdo al medio digital español ‘Información’. Además, Araújo reporta que no sabía que se trataba de alguien famoso cuando la pelea sucedió.



(Antes de irse: Miguel Polo Polo amenaza con demandar a Alejandro Riaño por Juanpis).





El equipo de comunicaciones de Starr no ha dicho nada sobre el suceso. Asimismo, la Policía de Alicante tampoco se ha referido al tema hasta la fecha.

Otras noticias

Hassam revela por qué ya no hace videos con sus hijas

Alex Tienda denuncia hackeo de sus cuentas y responde a las críticas

Egan Bernal y Mafe Motas volvieron, así lo evidencian las redes sociales

Margarita Rosa de Francisco escribió carta a Amparo Grisales

El monje de 109 años que sorprende por su estado físico en TikTok

Tendencias EL TIEMPO