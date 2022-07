Una despedida desgarradora dejó el actor Antonio Ibáñez en su cuenta de Instagram. El hombre, quien había participado en producciones como ‘Aída’ y ‘El ministerio del tiempo’, murió a sus 34 años por un cáncer.

El artista luchaba contra la enfermedad desde hace más de un año. De hecho, fue él mismo quien divulgó el padecimiento que lo afectaba.



“Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba", precisó el actor.



Y agregó: “Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma”.

Y aunque siempre mostró resiliencia ante la adversidad, Antonio falleció el pasado martes 12 de julio.



El joven se caracterizaba por su sensibilidad. Además de su carrera como actor, Ibáñez destacó por su talento con la pintura.

Las duras palabras que dejó en sus redes sociales

He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. FACEBOOK

Sin duda su partida sacudió al mundo del espectáculo y su último mensaje lo hizo aún más.



"He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte", escribió.

Y cerró: "Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

Varios actores y celebridades reaccionaron a la triste publicación.



Algunos de los mensajes fueron: “Sin palabras” , “Me quedo con tu acento, tus escenas, tus bailes, tu sonrisa, tu generosidad, tu humildad, tu arte, tu luz. Celebro haber compartido contigo esa parte del camino. Buen”, y “¡Te vamos a recordar siempre! ¡Nos quedó pendiente volver a vernos… vuela muy alto, artista!”.

