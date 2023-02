Antonio Banderas el actor, director y productor español nacido el 10 de agosto de 1960 en Málaga, España.



Después de estudiar en el Instituto de Arte Dramático y Cinematográfico en España, comenzó su carrera en el teatro y la televisión española.



Hoy, Banderas ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo un premio Goya (el premio cinematográfico español más prestigioso) y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



Continúa trabajando en proyectos tanto en España como en Hollywood y es uno de los actores españoles más exitosos y reconocidos en el mundo.



Ahora, Banderas está trabajando junto a Marta Ribera en el musical 'Company' que se podrá disfrutar en el Teatro Albéniz de Madrid.

🗣Antonio Banderas halaga a la actriz Marta Ribera por su trabajo en el teatro musical 'Company'



"Trabajar con ella ha sido para mí como si hubiera trabajado con Liza Minnelli. Si hubiera nacido en Nueva York sería una de ellas" pic.twitter.com/zfrtar94XT — La Ventana (@laventana) February 2, 2023

La confesión de Antonio Banderas

“El Teatro del Soho no es una gran multinacional. Somos una empresa privada sin ánimo de lucro con poca publicidad y con un grupo talentoso. Esto es muy importante porque no hay muchas empresas en España”, reconoció Banderas al hablar sobre el musical.



Y aunque tienen 26 músicos en vivo, este musical no cuenta con los mismos fondos que los shows que se presentan en Estados Unidos.



"Los norteamericanos tienen un público potencial de 350 millones de personas, y entiendo el proteccionismo europeo, con un modelo como el francés, que trata de proteger su cultura", mencionó en 'La Ventana', programa de Cadena Ser.



Allí reveló que si quisiera ganar dinero tendría menos músicos y grabaría todo lo demás.



"Vamos con todo, como yo creo que se deben hacer los shows", ha dicho el productor de este musical.



El actor no ha tenido problema en explicar que, aunque hubiesen llenado todos los días (hay 800 butacas disponibles), él "habría perdido dinero".



"Pero no importa. Nosotros estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Esa es la política que estamos siguiendo y es el reflejo de algunas compañías norteamericanas", dijo.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS