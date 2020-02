El antes y después de las estrellas más grandes del fútbol mundial

Instagram: @davidbeckham

David Beckham es un exfutbolista inglés cuya carrera duró aproximadamente 20 años. Tiene 44 años de edad y jugó en equipos como el Manchester United F. C, Real Madrid C. F, Los Angeles Galaxy, A. C. Milan y el París Saint-Germain F. C, donde finalizó su carrera recordando aquel partido memorable en el cual fue ovacionado por la hinchada hasta el punto de llorar mientras salia del terreno de juego.



Vive con su esposa Victoria Beckham y tienen cuatro hijos. Actualmente es propietario del Inter Miami, de Estados Unidos. Además, realiza algunos patrocinios con marcas de ropa, accesorios y licores.