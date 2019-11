¿Cómo están hoy los actores de 'Terminator 2'?

TriStar Picutres - Instagram: @ripfighter

Tras dar vida al villano en Terminator, la vida de Robert Patrick siguió su curso normal, se sabe que está casado con la también actriz Barbara Patrick, con tiene una hija llamada Austin y un hijo llamado Samuel. Su carrera actoral después de su paso por la saga continuó en vigencia teniendo destacadas participaciones en series como 'Sons of Anarchy' , 'True Blood' y 'The Marine'. También alcanzó a brillar un tiempo con su papel de John Doggett en 'Los Archivos secretos X', o por su papel secundario en la película biográfica de Johny Cash 'Walk The Line', en la cual sus dos compañeros de reparto, Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, recibieron Premios Óscar.