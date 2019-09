Uff, Salserín y qué pasó con los integrantes de 'boybands' del 2000

Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO - Instagram: @angelopezmusic

Puerto Rico también fue ‘cuna’ de una de las boybands más conocidas de Latinoamérica. Son by Four se creó en 1997 y hasta 2003 tuvo actividad constante en el género de la salsa, logrando que ‘A puro dolor’ se convirtiera en uno de los temas más recordados por los jóvenes –ahora adultos- de la época. En 2003 el grupo tuvo un largo bache hasta el 2007, cuando retornó como una banda de música religiosa. Ángel López (der.), vocalista original de Son by Four, continúa en el ámbito musical, aunque siempre se le ha señalado como el rostro de la banda puertorriqueña, pese a haber salido de esta en 2003.