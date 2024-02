Mujer con cáncer terminal le escribe canción a su hijo y se hace viral en redes

Cat Janice, una cantante oriunda de Washington, Estados Unidos, se ha convertido en tendencia en las redes sociales gracias a su historia de vida y una canción que escribió para su hijo de tan solo siete años.

Según lo declarado por la mujer en diferentes videos de TikTok, en el 2022 se le diagnosticó cáncer y, de inmediato, inició tratamiento que resultó satisfactorio entonces, según los médicos.



No obstante, en el 2023 la enfermedad regresó, esta vez más fuerte y comprometiendo sus pulmones, suceso que llevó a los profesionales en la salud a decirle que ya no había nada más qué hacer.



La mujer, de 31 años, ha declarado que no sabe con certeza cuánto tiempo le queda de vida, por esto, tomó la decisión de casarse con su novio y escribirle una canción a su hijo Loren para que la recuerde siempre.

El tema musical se llama ‘Dance you outta my head’, y está disponible en YouTube, iTunes, Spotify y TikTok.



La compositora le ha pedido a los internautas que escuchen y compartan el ‘single’, pues las regalías que recoja serán para su hijo y él podrá usarlas cuando sea mayor de edad.



Cat Janice le escribe una canción a su hijo

“Dejo todas las ganancias de esto a mi hijo, que tiene una inclinación musical, con la esperanza de darle el impulso en la música que necesitará más adelante en la vida.



Así que, si pudieras ir preguardar la canción en mi biografía, significaría mucho porque esas cosas importan y obtienen más ‘streams’/vistas, también conocida como recompensa monetaria más alta.



Por favor compartan con sus amigos y familiares y espero que les traiga tanta alegría y pies de baile como lo tienen para mí”, escribió Cat Janice en sus redes sociales.

De la misma manera, pasó los derechos de todas sus canciones a Loren: “Cambié todos los derechos de mis canciones así que cada preguardado y cada ‘stream’ va para Loren. Significaría el mundo si preguardases la canción”.



‘Dance you outta my head’ se ha hecho tan popular que en iTunes ocupa el séptimo puesto alrededor del mundo.

“Me desperté porque mi bomba médica estaba sonando y revisé mi teléfono para presenciar este absoluto milagro de Dios salvando mi vida durante unos días para mostrarme su poder y su increíble dominio de paz y confianza en mi vida. Estoy más que bendecida de compartir esta noticia con todos ustedes y no puedo agradecer por más amor”, fueron las palabras con las que Cat Janice celebró este logro.

Igualmente, ha sido destacada como la artista top 40 de Billboard, y de paso ocupa el puesto 11 en ventas digitales.



“Todos ustedes hicieron esto. Me dieron mi sueño hecho realidad. Justo cuando más lo necesitaba. Todos ustedes me amaron de vuelta a la vida y me dieron mi ‘un momento más vivo’”, declaró la cantante.

