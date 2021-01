Propósitos para mejorar en el sexo durante el 2021

Varios son los propósitos que los colombianos se fijaron para este 2021 que llega cargado de ilusiones y esperanzas para todos.



Después de vivir un 2020 en cuarentena y distanciamiento social para evitar la propagación de la covid-19, una de las metas de muchos es mejorar su vida sexual en pareja para este nuevo año.



Los siguientes son una serie de consejos que usted puede seguir para que su vida sexual se potencialice y mejore durante este 2021:



1. Mejorar la comunicación sexual

La comunicación en pareja antes y durante el acto sexual es muy relevante para que ambas personas disfruten al máximo.



En este 2021 cuéntele a su novia/o o esposa/o qué es lo que usted desea experimentar, es decir, aquello a lo que nunca se ha atrevido: fantasías, juguetes, pornografía, etc.



También es relevante que usted se conozca y así pueda comunicarle a su pareja lo que le gusta que le hagan en la cama. Enseñarle es la mejor manera para que él o ella hagan las cosas de la manera en la que usted lo desea.

2. Mastúrbese

Si usted está empezando este 2021 sin pareja, no se preocupe, los orgasmos igual llegarán. Utilice su tiempo a solas, durante las mañanas o las noches, para darse placer por su propia cuenta.



La masturbación es una gran herramienta para mejorar el funcionamiento del sistema inmune y así pueda reducir el riesgo de sufrir infecciones, de acuerdo con un artículo publicado en la revista ‘Sexual and Relationship Therapy’.



Además de estos beneficios, esto le ayudará con el punto anterior ya que podrá conocer mejor sus zonas erógenas y saber qué es lo que más disfruta durante el sexo.



3. Cuide su higiene íntima

Para poder disfrutar de una vida sexual plena durante este 2021 es importante evitar infecciones y problemas que puedan afectar su salud. Para esto usted debe tener una higiene íntima impecable y prestar atención a los cuidados que esta requiere.



Los expertos recomiendan utilizar jabones suaves con pH neutro, en la zona exterior, y usar ropa interior de algodón para que la piel de la zona pueda respirar correctamente.



4. Fortalezca su zona pélvica

Una gran manera de potencializar sus orgasmos es fortaleciendo su zona pélvica. ¿Cómo hacerlo? Ejercicios de Kegel (ejercicios para fortalecer los músculos debajo del útero, la vejiga y el intestino grueso), yoga y pilates. Realizando alguna de estas actividades usted mejorará el tono muscular de esta zona.



Además de intensificar la sensación de los orgasmos y el placer, es una gran manera de preparar el cuerpo para que cuando llegue la menopausia, se siga disfrutando de la vida sexual sin ninguna complicación.

5. Realice visitas anuales al ginecólogo o al urólogo

Muchas personas descuidan sus visitas al ginecólogo o al urólogo por el hecho de que no llevan una vida sexual activa. Esta no puede ser una excusa. Usted debe cuidarse de infecciones vaginales, urinarias, ETS, entre otras complicaciones que puede sufrir aunque no tenga sexo. Lo ideal es programar una visita de rutina al ginecólogo o urólogo al menos una vez al año.

