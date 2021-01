Llegó el 2021 y el Año Nuevo se celebró con memes muy divertidos

Se terminó el 2020. Un año difícil para muchos (quizás todos), con bastantes complicaciones, y en el que la incertidumbre y los nervios fueron una constante.



La pandemia del nuevo coronavirus trastocó nuestras cotidianidades y tuvimos que acomodarnos a una vida de distanciamientos y marcada por la bioseguridad… Eso sí, por un bien común.



Con la llegada del 2021, la esperanza se ha apoderado de todos: el deseo general es recuperar la cercanía, los abrazos, la normalidad. Pero para eso hay que tener paciencia, tranquilidad.



Así las cosas, mientras llega ese momento, qué mejor forma de hacer la ‘esperita’ y de empezar el año que riendo. Y los memes son un medio muy bueno para ese fin.



Por ejemplo, muchos desean que el 2020 'haya muerto' totalmente y así no tener que volver a vivir algo parecido.

Holi. Queríamos desearos un feliz año nuevo y bueno... esperemos no hacer un "2020" en el 2021. Sed Felices y vivid el retro a tope. PD: Hemos usado un meme muy gracioso de desconocido creador, pero tiene todos nuestros dieces. :) pic.twitter.com/m0TN3tUWn4 — PlayOnRetro (@PlayOnRetro) December 31, 2020

por mas memes de grant en este 2021 pic.twitter.com/HAxTC9HDTc — LauGustin🇲🇽 EVERMORE (@grantxluthor) January 1, 2021

Hay otros que creen que este nuevo año no será muy diferente al anterior. ¿Tendrán razón?

El mejor meme del año 2021. pic.twitter.com/YyO0TdBYS3 — BICHOTA (@pupifiesta) January 1, 2021

Les traigo un adelanto de lo que se viene para el 2021. pic.twitter.com/Sa2pBwgWp2 — Cartoon Memes™ (@CartunMemes) December 31, 2020

No se olviden de llenar el tanque antes de medianoche… FELIZ 2021! (meme via @sandvaldettaro) pic.twitter.com/PNFygTyw7k — Carlos A. Scolari (@cscolari) December 31, 2020

Feliz 2021 twitter@s!!! Esperemos que este 2021 no sea como el de este meme... 😅 pic.twitter.com/VSDzoizuQq — Jose Ortiz (@JoseOrtiz_79) December 31, 2020

Lo que sí no se nos puede olvidar que es que la vida no cambiará de un día para otro. Por eso, reiteramos, hay que tener paciencia y seguir cuidándonos, aunque no deben faltar las risas.

Por un 2021 lleno de más memes Simpson 🤭😊 pic.twitter.com/5RTGYk6tMF — Chica del sur (@lokitadlosgatos) January 1, 2021

¿La armonía de la época navideña llegará a su fin pronto? Ojalá que no, pero algunos consideran que podría pasar...

El 2021 podría ser el año para retomar esos propósitos que se puso para el 2020, pero que, ya sea por la pandemia o porque no quiso y le echó la culpa a la pandemia, no pudo cumplir. ¡Ánimo!



En conclusión, Feliz Año Nuevo para usted y los suyos y qué las cosas vuelvan a la normalidad. Todos lo queremos, hasta nuestras mascotas...

