Falso: muñeca Annabelle no desapareció del museo de los Warren

Annabelle es una de las muñecas más famosas de los últimos años, pero no por lo linda y divertida, sino por las historias terroríficas relacionadas a ella.



Gracias a la serie de películas de terror de ‘El Conjuro’, que se basa en las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren, la muñeca se dio conocer, ‘ganándose’ el miedo y el respeto de muchos.



Y este viernes 14 de agosto su nombre ha sido tendencia en redes sociales, en las que se viralizó una información ‘escalofriante’ sobre ella.



Según han comentado miles de personas y algunos portales noticiosos, Annabelle habría desaparecido del Museo de Ocultismo de los Warren, un sitio ubicado en el pueblo de Monroe, en el estado estadounidense de Connecticut y en donde la pareja guardaba todos los objetos que investigaban.



Aunque esta situación sería ideal para seguir alimentar el morbo de muchos con todas las particularidades que ha tenido este 2020, la verdad es que todo es falso.



Chris McKinnell, nieto de Ed y Lorraine, desmintió la información en su cuenta de Facebook.



“Dicen que Annabelle ‘escapó’ de su caja durante un intercambio de dinero extraño y ya no está en el museo. Eso no es cierto. La muñeca ha estado bloqueada de forma segura desde 1975. Solo se pone, ocasionalmente, en una caja de exhibición viajera para eventos especiales”, comentó el McKinnell, quien tiene un canal en YouTube (The Warren files) en el que habla sobre el trabajo de sus familiares.



La historia de la muñeca

Según contaron los Warren en su momento, la historia de Annabelle se remonta a 1970, cuando una madre le regaló una muñeca de la marca Raggedy Ann a su hija, una joven estudiante de enfermería que compartía apartamento con otra compañera.

Donna, se llamaba la chica, de 20 años, y Angie era el nombre de su amiga.



A los pocos días de tenerla, empezaron a notar situaciones extrañas: la muñeca aparecía en lugares donde no la habían dejado y le encontraban con gotas de sangre.



Así las cosas, decidieron contactar a una médium para que hiciera una sesión de espiritismo y se enteraron que el presunto espíritu que animaba a la muñeca correspondía al de una niña, de 7 años, llamada Annabelle Higgins, quien había muerto trágicamente hacía muchos años en el mismo lugar donde vivían.

La imagen de la Annabelle original. Foto: Archivo particular

El espíritu también le dijo a la médium que se sentía en paz viviendo con Angie y Donna, por lo que las jóvenes, compadecidas por la historia, decidieron conservarla.

No obstante, en Annabelle se escondía una presencia ominosa y las cosas se salieron de control.



Empezaron a encontrar mensajes escritos como '¿You miss me?' (¿Me extrañas?), o 'Help us' (Ayúdanos) y la muñeca atacó a Lou, el novio de Donna.



Fue ahí cuando los jóvenes se contactaron con los Warren, quienes concluyeron que el espíritu que se encontraba unido a la muñeca no era el de una inocente niña, sino el de una presencia diabólica no humana que deseaba poseer el alma de Donna.



Se la llevaron a su casa y la encerraron en una urna de cristal, en la que permanece hasta ahora, sin haber desaparecido.



En la vida real, Annabelle es una muñeca de trapo, aunque en las películas la representan más estilizada y con el rostro de porcelana.



Imagen de la Annabelle que aparece en las películas. Foto: Archivo particular

Lorraine Warren murió el 18 de abril del 2019, mientras que su esposo, Ed, falleció el 23 de agosto de 2006.



Dentro de las películas del universo cinematográfico de ‘El Conjuro’ hasta ahora se han estrenado: ‘El Conjuro’ 1 y 2, ‘Annabelle’, ‘Annabelle: la creación’, ‘Annabelle: vuelve a casa’, ‘La Monja’ y ‘La maldición de La Llorona’.



