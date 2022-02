Anna Nicole Smith fue una mujer con gran reconocimiento en la industria de la farándula estadounidense, posó para diversas marcas importantes y llegó a ser portada de la revista 'Playboy'.



Sin embargo, su vida también estuvo marcada por algunas trágicas situaciones y otras un tanto escandalosas, como su matrimonio con un hombre que le llevaba más de 60 años.

La mujer, nacida en Texas, logró sobrepasar difíciles situaciones en su infancia y adolescencia hasta convertirse en una de las modelos más aclamadas y una de las celebridades más queridas. Las personas no solo admiraban su belleza, sino también su talento.



Soñaba con la fama y el reconocimiento, tanto así que logró la mayoría de los propósitos profesionales que tuvo en su vida: en 1993, llegó a posar para la portada de la revista de entretenimiento masculino 'Playboy', e inició una carrera actoral en películas de la época.

Sin embargo, su vida también estuvo marcada por algunos grandes escándalos.



Uno de los más sonados fue el de su matrimonio con James Howard Marshall, un millonario empresario estadounidense de 89 años de edad con quien se casó en 1994 a los 24 años.



Para ese entonces, la mujer tenía un hijo, llamado Daniel, a quien había dado a luz a los 17 años, y con quien se mudó a la casa de su nueva pareja. Lamentablemente, el hombre falleció un año después de contraer nupcias y en su testamento no le dejó nada a quien fuese su última esposa.



Los bienes del hombre pasaron a nombre de su hijo, por lo que la modelo no dudó en llevar el caso a instancias judiciales e incluso a la corte para tener alguna parte de la herencia. Al final no lo logró y el hecho se convirtió en todo un escándalo para la prensa de ese entonces.



A pesar de aquellos inconvenientes y los comentarios que surgían acerca de que ella se había casado con él por su dinero, la realidad parecía ser muy diferente, pues en una entrevista para el medio 'ABC News' la actriz comentó: "Me sacó de un lugar terrible y se preocupaba por mí y por mi hijo, y a cambio, lo cuidé y lo amé por eso".

Trágicos sucesos

Luego de pasar por situaciones difíciles en su niñez y adolescencia tras crecer en una familia humilde, tener que criar a su hijo sola y trabajar como bailarina en un bar de Houston para sobrevivir; llegar a la fama era todo un sueño para Anna Nicole, quien en realidad se llamaba Vicki Lynn Hogan, pero cambió su nombre al llegar a convertirse en una celebridad.



Después de atravesar por el fallecimiento de su esposo, la mujer decidió continuar su vida en el ojo público por medio de un 'reality' sobre su vida, siendo una de las pioneras en estos formatos de televisión.



A través de 'The Anna Nicole Show', que era presentado por 'E! Entertainment', Smith se abrió camino en una nueva industria de la pantalla chica. En este 'reality', que giraba en torno a su vida, apareció junto a su hijo, que para ese entonces ya era un adolescente.



Por medio de esta producción, conoció a quien se convertiría en el padre de su futura hija, el fotógrafo Larry Birkhead, con quien tiempo después inició una relación en privado, de la que muy pocas personas sabían.

Birkhead se fue a vivir con la exconejita de Playboy y pasó junto a ella los duros momentos que tuvo que atravesar con la toma de medicamentos recetados por diversos dolores que la aquejaban. Aunque ella no era la única que los usaba, pues al parecer su hijo Daniel también estaba medicado por depresión.



Justo después del nacimiento de su hija Dannielynn en 2006, Daniel falleció por una intoxicación de medicamentos cuando acompañaba a Smith a recuperarse de las labores de parto en el hospital de Houston.



El suceso dejó fuertemente afectada a la modelo, quien tan solo cinco meses después, en febrero de 2007, falleció por una sobredosis aparentemente accidental de medicamentos recetados. Por eso, Birkhead ha criado como padre soltero a Dannielynn.



La muerte de Anna Nicole, a los 39 años, dejó consternadas a muchas personas fanáticas de su vida personal y profesional, pues la mujer dejó un antecedente con sus participaciones en televisión y en el cine, además de ser un gran icono que aún recuerdan los seguidores de 'Playboy'.

